Macabro hallazgo en España: Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en una caravana

Un hombre de 66 años ha sido encontrado muerto en el interior de una caravana estacionada en Sant Antoni, en la isla de Ibiza. El hallazgo tuvo lugar este lunes por la mañana, tras el aviso de varios vecinos preocupados por la falta de actividad en el vehículo, donde residía el fallecido.

La caravana se encontraba aparcada en la zona de Sa Casilla. Según ha confirmado la Guardia Civil, el aviso se recibió alrededor de las 10:00 horas. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el cuerpo del hombre tumbado sobre un sofá dentro del vehículo.

Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre en una autocaravana

El cadáver ya presentaba un avanzado estado de descomposición. Un hecho que lleva a pensar que la muerte se habría producido semanas atrás, posiblemente en el mes de julio. Fueron los propios vecinos quienes dieron la voz de alarma.

Según relatan, llevaban varios días sin ver movimiento en los alrededores del vehículo, ni señales de vida por parte del hombre. La preocupación fue creciendo hasta que finalmente decidieron comprobar qué ocurría. Al acercarse, descubrieron que algo no iba bien.

La Guardia Civil se encargó de realizar una primera inspección del lugar. En ese examen inicial no se encontraron signos aparentes de violencia, por lo que todo apunta a una muerte natural. No obstante, será la autopsia la que confirme con exactitud las causas del fallecimiento.

Debido al estado del cuerpo y a las pequeñas dimensiones de la caravana, fue necesaria la intervención de los bomberos para poder sacar el cadáver. La extracción se llevó a cabo tras la correspondiente autorización judicial para el levantamiento.

El suceso ha causado un fuerte impacto entre los vecinos, que no ocultan su consternación. Muchos lamentan que una persona mayor pueda morir en soledad, sin que nadie lo note durante tanto tiempo.

El caso sigue abierto mientras se esperan los resultados forenses y la investigación se mantiene en curso. Sin embargo, por ahora no se manejan indicios de criminalidad.

Lo ocurrido en esta caravana de Sant Antoni deja una sensación amarga en la comunidad. Aunque no se encontraron signos de violencia, el hecho de que el fallecimiento pasara desapercibido durante tanto tiempo evidencia la vulnerabilidad de muchas personas.