Ivan, el jove de 28 anys que acaba de morir tràgicament: 'Persona jove i estimada'

El municipi de Borges Blanques està en xoc després de la recent pèrdua d'Ivan Macià, un jove de 28 anys que va morir el cap de setmana mentre practicava escalada. L'Ivan estava fent una escalada a la famosa paret dels Fills del Vent quan va patir una caiguda d'uns 20 metres, quedant greument ferit. Malgrat els intensos esforços dels equips de rescat, no van poder salvar la seva vida.

L'Ivan era fill de l'exalcaldessa, Núria Palau, i la seva pèrdua ha commocionat a tots els que el coneixien. A més del seu amor per la muntanya, l'Ivan era conegut per la seva implicació social al poble. La comunitat ha unit forces per donar suport a la seva família en aquests moments tan difícils.

L'accident a Canalda i els esforços de rescat

El tràgic accident va ocórrer el passat dissabte quan l'Ivan i un amic es trobaven escalant a la paret dels Fills del Vent, a Canalda. Durant l'ascensió, l'Ivan va caure des d'una alçada d'uns 20 metres i va quedar penjat sota un desplom, a uns 150 metres del terra.

Malgrat les difícils condicions de vent, els equips de rescat dels Bombers de la Generalitat, ajudats pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), van arribar ràpidament. Després de diversos intents de rescat, van confirmar que les lesions de l'Ivan eren incompatibles amb la vida.

El company de l'Ivan també va patir la caiguda, però va quedar atrapat a la via sense ferides greus. Va ser rescatat en estat d'hipotèrmia, però fora de perill. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'accident per determinar les causes d'aquest.

Un jove apassionat per la muntanya i la música

Ivan Macià era un autèntic apassionat de la muntanya i l'escalada. Al llarg dels anys, havia recorregut nombroses rutes i compartit el seu amor per la natura a la seva web, on recopilava rutes i aventures.

A més de la seva passió per la muntanya, l'Ivan formava part activa de la vida social del seu municipi. Havia estat membre de l'Esplai de les Borges Blanques i baixista en el grup de hardcore-punk Liberum. La seva energia i dedicació van deixar una empremta en tots els que el van conèixer.

Aquest diumenge, més de 200 veïns es van reunir a l'Ajuntament per retre homenatge a l'Ivan amb un minut de silenci. En senyal de respecte, el consistori ha decretat tres dies de dol i les banderes oficials onegen a mitja asta. L'Ivan serà recordat per la seva passió per la muntanya, la seva música i la seva implicació en la comunitat.