La matinada d'aquest diumenge, la ciutat de Figueres, a Girona, va viure un episodi de violència en ple carrer. Un jove brasiler de tan sols 20 anys va resultar greument ferit després de ser apunyalat. L'atac va tenir lloc al carrer Salines al voltant de les dues de la matinada.

El succés va ocórrer en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu, una de les celebracions més populars de la ciutat. Durant una discussió, l'ambient es va caldejar ràpidament. Un dels implicats va treure un ganivet i va apunyalar diverses vegades el seu oponent.

El telèfon d'emergències 112 va rebre diverses trucades alertant de l'altercat. De seguida es van mobilitzar patrulles dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Figueres i ambulàncies del SEM. Gràcies a la ràpida actuació, van poder assistir el ferit al mateix lloc dels fets.

Van ser els agents de la Guàrdia Urbana qui van arribar primer al lloc dels fets. Ells van ser els que van aplicar tècniques de primers auxilis per contenir l'hemorràgia. Posteriorment, els serveis mèdics van traslladar la víctima a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

Al centre hospitalari, el jove va ser ingressat en estat greu, però estable. La seva evolució serà clau en les pròximes hores. De moment, es troba fora de perill immediat, encara que el seu pronòstic continua sent reservat.

Mentrestant, els Mossos d'Esquadra van iniciar una intensa recerca de l'agressor. Gràcies a les descripcions proporcionades, van localitzar ràpidament el sospitós als voltants. Va ser detingut sense oposar resistència.

El presumpte agressor és un jove de 21 anys i nacionalitat hondurenya. Segons va confirmar l'Ajuntament de Figueres en un comunicat, el detingut acumula ja vuit antecedents policials per delictes anteriors. Actualment, es troba a l'espera de passar a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia.

S'investiguen les causes de la violenta baralla

La Unitat d'Investigació (UI) de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Girona s'ha fet càrrec de la investigació. Els agents han obert diligències per esclarir les causes exactes de la baralla. També intenten determinar si hi va haver participació de terceres persones en els fets.

L'enfrontament va tenir lloc molt a prop de l'espai on se celebraven els concerts de les barraques. La celebració de les Fires i Festes de la Santa Creu continuarà fins al 4 de maig. No obstant això, aquest violent episodi ha entelat l'inici de les festes.

Catalunya continua sense controlar la creixent onada de violència

Aquest nou apunyalament confirma una tendència preocupant que s'estén per tota Catalunya. La inseguretat als carrers és una realitat que els ciutadans pateixen dia rere dia. Els delictes violents, lluny de disminuir, augmenten de forma alarmant.

Mentre els responsables polítics intenten minimitzar la gravetat d'aquests successos, els ciutadans veuen com la seva qualitat de vida es deteriora. La por ha substituït la tranquil·litat als carrers catalans.