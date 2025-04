Commoció a Espanya per la mort de Belén, una jove de 31 anys que patia càncer

De vegades, la vida posa davant històries que commouen i que deixen empremta per sempre. La de Belén Domínguez va ser una d'elles, i la seva pèrdua aquest dissabte ha trencat milers de cors. El seu exemple de superació davant el càncer quedarà gravat en la memòria col·lectiva d'Espanya.

La jove sevillana, de tan sols 31 anys, va morir a l'Hospital Ramón y Cajal de Madrid, on portava ingressada des de desembre de 2023. Belén havia lluitat contra un tumor intramedul·lar de grau quatre amb una valentia que va emocionar tot un país. La seva història ha estat seguida per gairebé 200.000 persones a través d'Instagram.

La vida de Belén Rodríguez ha estat marcada per la lluita i l'esperança

Belén Domínguez va començar la seva batalla a principis de 2023, quan va començar a notar un fort dolor al coll. Al principi va pensar que era una contractura, però el dolor no només no va desaparèixer, sinó que es va estendre al seu braç esquerre. La falta de millora després de consultar diversos fisioterapeutes la va portar a buscar respostes mèdiques.

El diagnòstic de la jove va ser devastador: glioma difús de línia mitjana en estat avançat. Tenia només 30 anys i una vida plena de somnis per davant. No obstant això, no va permetre que la malaltia li arrabassés el seu esperit de lluita.

Esportista i amant de la vida, Belén va afrontar durs tractaments de quimioteràpia i radioteràpia. Més tard va participar en un assaig clínic experimental que li oferia una nova esperança. Malgrat els efectes secundaris, el dolor i la pèrdua de mobilitat, ella sempre va transmetre optimisme.

El seu somriure i la seva actitud positiva la van convertir en un símbol de resistència davant l'adversitat. Molts van trobar en ella una inspiració per afrontar les seves pròpies batalles. Fins i tot figures com Alejandro Sanz, Lucía Pombo i Mario Vaquerizo li van enviar missatges d'ànim.

La fe, la família i l'amor, els grans pilars de la lluita de Belén Rodríguez

En els moments més difícils, Belén va trobar consol en la fe. Encara que abans no era especialment religiosa, en els seus últims mesos la seva relació amb Déu es va intensificar. Resava cada dia i, sempre que podia, assistia a missa.

El suport de la seva família també va ser fonamental. Els seus pares, Charo i Francisco, es van traslladar a Madrid per acompanyar-la en tot moment. Juntament amb ells va estar sempre el seu promès, Emilio, que no es va separar d'ella durant tot el procés.

A més, Belén va complir un dels seus grans somnis: publicar un llibre. La vida es bonita incluso ahora recull el seu testimoni, les seves pors i també la seva esperança, i s'ha convertit en un llegat de vida i superació. El seu missatge era clar: fins i tot enmig del dolor, la bellesa de la vida roman.

Dimecres passat, Belén compartia a les seves xarxes socials una reflexió sobre el Papa Francesc i el valor de la fe després d'una pèrdua. Tres dies després, la seva mort ha deixat un profund buit no només a Sevilla, la seva ciutat natal, sinó a tota Espanya.

Belén Domínguez no només va compartir la seva lluita contra el càncer, també va difondre un missatge de vida que continuarà inspirant tots aquells que enfronten les batalles més dures. Sens dubte, la seva història quedarà per sempre com un cant al coratge, la fe i l'esperança.