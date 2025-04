Terrible succés a Catalunya: intenta assassinar la seva mare i després truca al 112

Aquest diumenge s'ha conegut un terrible succés ocorregut a la localitat catalana de Manresa (Barcelona). Un home de 42 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra acusat d'intentar assassinar la seva pròpia mare, de 70 anys, durant la matinada de dissabte a diumenge.

La víctima, en estat greu

Els fets van tenir lloc poc després de la mitjanit de dissabte, segons han confirmat fonts policials. Va ser el mateix detingut qui va realitzar la trucada al telèfon d'emergències 112, alertant que la seva mare estava ferida al domicili familiar. La situació va activar ràpidament un operatiu d'urgència.

En arribar al lloc, els agents van trobar la dona amb ferides a l'abdomen causades suposadament per una arma blanca. Immediatament va ser atesa pels serveis sanitaris al mateix domicili i, posteriorment, traslladada a un hospital de Barcelona, on roman ingressada en estat greu.

Incoherències en el relat del fill: no està clar el que va passar

Durant la primera intervenció policial, els agents van interrogar el fill sobre els fets. Les explicacions que va oferir van resultar incoherents i contradictòries, cosa que va despertar les sospites dels Mossos d'Esquadra. Segons la seva versió inicial, la dona s'hauria ferit accidentalment amb un ganivet, una afirmació que no coincidia amb l'escenari que els agents van trobar a l'habitatge.

Per aquest motiu, els Mossos van procedir a la seva detenció immediata com a presumpte autor d'un delicte de violència domèstica i temptativa d'homicidi. En aquests moments, l'home roman sota custòdia policial mentre continua la investigació per esclarir amb més precisió els fets.

Investigació en curs

La policia autonòmica catalana ha obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes de l'atac, així com els possibles antecedents o motivacions que puguin haver portat el fill a intentar matar la seva mare. De moment, no ha transcendit si existien denúncies prèvies per maltractaments o conflictes familiars.

Aquest nou cas de violència domèstica torna a posar el focus en la necessitat d'atenció i intervenció primerenca en els entorns familiars on pugui existir risc per als més vulnerables. De moment no es coneixen molts més detalls sobre aquest cas en particular.