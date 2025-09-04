Un home ha perdut la vida després de xocar contra un camió a l'N-113: ha mort a l'acte
La víctima, un home de 47 anys, viatjava sol en el vehicle en el moment de l'accident i va morir a l'acte
Un home ha perdut la vida aquest dimecres passat després de patir un accident de trànsit a la carretera N-113, al terme municipal de Fitero. El succés es va produir al voltant de les 11:26 hores després d'una col·lisió frontal entre un turisme i un camió.
El finat, un home de 47 anys, era l'únic ocupant del cotxe i va morir a l'acte. A causa de l'impacte, va quedar atrapat a l'interior del vehicle, cosa que va dificultar les tasques de rescat. Els serveis d'emergència desplaçats al lloc no van poder fer res per salvar-li la vida.
Un home de 47 anys ha mort
Fins al punt de l'accident s'hi van mobilitzar efectius de bombers del parc de Tudela, un equip mèdic i una ambulància de suport vital avançat. També hi van acudir diverses patrulles de la Policia Foral, tant de Seguretat Ciutadana com de Seguretat Viària.
L'actuació va ser coordinada pel Centre de Gestió d'Emergències de SOS Navarra 112. En aquest context, va activar el protocol de resposta després de rebre l'avís del sinistre. El cos del conductor va ser traslladat a l'Institut Navarrès de Medicina Legal.
La investigació de l'accident ha quedat en mans de la unitat d'Atestats de Trànsit de Tudela de la Policia Foral. D'aquesta manera, s'encarregarà d'esclarir les circumstàncies en què es va produir la col·lisió. De moment no s'han facilitat més detalls al respecte.
La víctima va morir a l'acte
Amb aquesta nova mort, el nombre de morts en accidents de trànsit a les carreteres navarreses des de principis d'any ascendeix a 28. Aquesta xifra ja supera la registrada en tot l'any 2023, quan es van comptabilitzar 23 víctimes mortals en accidents de circulació a la comunitat.
El tràgic succés ha tingut lloc molt a prop del punt on, el passat mes de març, es va produir un altre accident mortal. En aquella ocasió, en una col·lisió frontal entre dos camions, quatre persones van perdre la vida.
Aquest sinistre també va tenir lloc al terme municipal de Fitero, a tot just dos quilòmetres del lloc on va morir aquest conductor. Des de les autoritats s'insisteix en la necessitat d'extremar les precaucions al volant.
A més, es recorda a tots els conductors la importància de respectar els límits de velocitat. Així mateix, és fonamental mantenir l'atenció a la via i evitar distraccions per reduir el risc d'accidents greus o mortals.
Més notícies: