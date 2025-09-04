Fallece un hombre tras chocar contra un camión en la N-113: ha muerto en el acto

Un hombre ha perdido la vida este miércoles pasado tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera N-113, en el término municipal de Fitero. El suceso se produjo alrededor de las 11:26 horas tras una colisión frontal entre un turismo y un camión.

El fallecido, un varón de 47 años, era el único ocupante del coche y murió en el acto. A causa del impacto, quedó atrapado en el interior del vehículo, lo que dificultó las labores de rescate. Los servicios de emergencia desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Hasta el punto del accidente se movilizaron efectivos de bomberos del parque de Tudela, un equipo médico y una ambulancia de soporte vital avanzado. También acudieron varias patrullas de la Policía Foral, tanto de Seguridad Ciudadana como de Seguridad Vial.

La intervención fue coordinada por el Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112. En este contexto, activó el protocolo de respuesta tras recibir el aviso del siniestro. El cuerpo del conductor fue trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal.

La investigación del accidente ha quedado en manos de la unidad de Atestados de Tráfico de Tudela de la Policía Foral. De esta manera, se encargará de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión. Por el momento no se han facilitado más detalles al respecto.

Con esta nueva muerte, el número de fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras navarras en lo que va de año asciende a 28. Esta cifra ya supera a la registrada en todo el año 2024, cuando se contabilizaron 23 víctimas mortales en accidentes de circulación en la comunidad.

El trágico suceso ha tenido lugar muy cerca del punto donde, el pasado mes de marzo, se produjo otro accidente mortal. En aquella ocasión, una colisión frontal entre dos camiones acabó con la vida de cuatro personas.

Ese siniestro también ocurrió en el término municipal de Fitero, a apenas dos kilómetros del lugar donde falleció este conductor. Desde las autoridades se insiste en la necesidad de extremar las precauciones al volante.

Además, se recuerda a todos los conductores la importancia de respetar los límites de velocidad. Asimismo, es fundamental mantener la atención en la vía y evitar distracciones para reducir el riesgo de accidentes graves o mortales.