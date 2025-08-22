Muy grave: un aparatoso accidente en España deja 4 heridos, entre ellos un menor

Este viernes por la mañana se ha registrado un grave accidente de tráfico en una de las carreteras más transitadas del Empordà. El siniestro ha obligado a cortar durante horas la circulación en ambos sentidos de la N-II a la altura de Pont de Molins, en la provincia de Girona.

En este contexto, se han generado fuertes retenciones y un amplio despliegue de los equipos de emergencias. El choque ha tenido lugar sobre las 8:45 h, en el punto kilométrico 674 de esta vía nacional.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT), en el accidente se han visto implicados dos vehículos: un turismo y una furgoneta tipo monovolumen. El impacto ha sido tan fuerte que uno de los ocupantes ha quedado atrapado en el interior de su coche.

Cuatro personas en resultado heridas, entre ellas un menor

Los Bombers de la Generalitat han movilizado varias dotaciones para llevar a cabo las tareas de excarcelación. Han conseguido liberar al herido, que ha sido atendido de inmediato por los sanitarios.

El Sistema d’Emergències Mèdiques ha activado un dispositivo importante, con cinco ambulancias y un helicóptero medicalizado. El balance provisional del accidente deja cuatro personas heridas. Un hombre ha sido evacuado en estado grave al Hospital Josep Trueta de Girona.

Por otro lado, dos mujeres y un menor han resultado heridos leves y también han sido trasladados al mismo centro sanitario en ambulancia. A causa del accidente, la N-II ha quedado totalmente cortada en ambos sentidos durante varias horas.

El tráfico se ha desviado por rutas alternativas, pero las retenciones han llegado a varios kilómetros. Las primeras imágenes difundidas por Protección Civil y Trànsit mostraban al helicóptero aterrizando cerca del lugar para asistir en la emergencia.

La circulación no se ha podido restablecer hasta pasadas las once de la mañana, aunque las colas han persistido debido al volumen de vehículos retenidos en la zona. Este accidente vuelve a poner el foco sobre la N-II en Girona, una carretera con un largo historial de siniestros.

Aunque en algunos tramos se han realizado mejoras, la preocupación entre vecinos y conductores habituales sigue creciendo. Reclaman medidas urgentes para una carretera con mucho tráfico, presencia constante de camiones y una siniestralidad preocupante.