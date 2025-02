Giro de 180º en el caso Madeleine McCann: la prueba que lo cambia todo

Julia Wandelt, una joven polaca que en 2023 afirmó ser la desaparecida Madeleine McCann, ha generado una nueva ola de especulaciones. Cabe recordar que Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 mientras veraneaba con sus padres en el Algarve, Portugal. La niña fue vista por última vez en su habitación, durante la noche, cuando sus padres cenaban en un restaurante cercano.

Su desaparición desató una investigación mediática y compleja, involucrando a las autoridades portuguesas, británicas e internacionales. Desde entonces, se han generado miles de teorías sobre lo sucedido. A pesar de los intensos esfuerzos por encontrarla, el caso sigue siendo uno de los misterios más impactantes del siglo XXI.

Ahora bien, parece que Julia Wandelt podría aportar algo de luz al caso. Y es que la polaca ha revelado en sus redes sociales los resultados de una prueba de ADN que, según ella, confirmaría su teoría. La joven asegura que los análisis realizados en un laboratorio independiente muestran que su ADN coincide en un 69,23% con el de Gerry McCann, el padre de Madeleine.

El caso de Madeleine McCann sigue sin resolverse

Julia Wandelt, quien comenzó a recibir atención mediática tras la revelación de su teoría, había sugerido en sus publicaciones que podría ser Madeleine McCann. Todo ello basándose en diversas similitudes físicas y familiares que había descubierto. Compartió en sus redes sociales fotos de su infancia y comparaciones con imágenes de la pequeña Madeleine McCann, alimentando las especulaciones.

Sin embargo, los expertos inicialmente desestimaron su teoría, señalando que no había pruebas suficientes para respaldarla. El giro llega con la publicación de los resultados de una nueva prueba de ADN que, según ella, fue revisada por un experto en genética. Este especialista habría comparado el ADN de la joven polaca con las muestras de Madeleine McCann recogidas en el lugar de su desaparición en Portugal.

El resultado es el de una coincidencia del 69,23% con el ADN de Gerry McCann. Por lo que, según el informe, indicaría que podría haber una “conexión familiar casi segura”. Aunque el porcentaje no es una coincidencia completa, los resultados del análisis han sorprendido.

El dolor de los padres de Madeleine McCann

Sin embargo, las autoridades aún no se han pronunciado sobre la validez de estos resultados. Por su parte, el matrimonio McCann, que lleva años en silencio, prefiere no hacer comentarios sobre esta nueva información. No cabe duda de que este nuevo episodio podría alterar significativamente la investigación de la desaparición de Madeleine McCann.

Por lo que se abre una vez más la puerta a nuevas incógnitas sobre uno de los casos más desconcertantes de la historia reciente. Una historia que en su momento conmocionó a todo el mundo y que, décadas después, sigue cubierta de incógnitas. Ahora habrá que ver cómo sigue este relato que parece no tener fin.