Gir de 180 graus per a Ana Julia Quezada, l'assassina del nen Gabriel Cruz

La figura d'Ana Julia Quezada torna a acaparar l'atenció pública i judicial després d'una nova investigació que implica diversos funcionaris de la seva presó. La polèmica se centra en possibles irregularitats dins del centre penitenciari de Brieva. Allà, la reclusa hauria mantingut trobades íntimes que posen en dubte la seguretat del recinte.

Segons els últims avenços, la investigació apunta que Ana Julia podria haver rebut un mòbil a canvi de relacions amb treballadors de la presó. Si es confirmen els fets, obririen una porta en el cas, fins ara centrat en la seva condemna per l'assassinat del petit Gabriel Cruz a Almeria l'any 2019.

La investigació esmenta un mòbil amb connexió a internet

El Jutjat d'Instrucció número 4 d'Àvila fa gairebé un any que analitza possibles irregularitats en el tracte que Quezada rep a la presó. Els informes recullen que la condemnada hauria mantingut relacions sexuals amb diversos funcionaris del centre penitenciari. Segons la causa, aquestes trobades van ser gravades amb un dispositiu mòbil que, presumptament, li van facilitar els mateixos treballadors.

Amb aquestes gravacions, Ana Julia hauria intentat pressionar la direcció del centre penitenciari per aconseguir el seu trasllat a una presó a Barcelona. La Fiscalia creu que aquests fets podrien encaixar en un possible delicte de suborn comès per part d'alguns treballadors de la presó de dones. Amb tot, aclareix que Quezada no pot participar com a acusació en la causa, ja que no se la considera ni víctima ni perjudicada pel que s'investiga, segons Europa Press.

La Fiscalia també destaca que Quezada no va denunciar aquests fets en el moment en què van passar. Segons la seva declaració judicial, la relació sexual amb un dels funcionaris va començar a principis de 2021; a canvi, ella hauria rebut regals com perfums, xocolata, cremes, cerveses i vi. A més, "va fer servir un mòbil amb internet entre octubre i novembre de 2023", fins que va ser retirat per evitar que el trobessin.

La investigació sobre Ana Julia Quezada segueix endavant

La causa vol determinar la responsabilitat dels funcionaris implicats; un dels investigats ja ha declarat davant la justícia, negant qualsevol implicació en els fets. Mentrestant, un altre funcionari assenyalat per Ana Julia com qui li va proporcionar el mòbil ha estat citat a declarar com a investigat el pròxim 27 de juny. Aquell mateix dia, la parella de la reclusa haurà de comparèixer en qualitat de testimoni.

D'altra banda, la presó no va ser informada sobre els fets fins al juliol de 2024, quan Quezada va parlar-ho amb un educador del centre. Aquest retard coincideix amb la denúncia presentada per Patricia Ramírez, mare del nen Gabriel, davant la Guàrdia Civil, que va iniciar la investigació.

Aquest nou capítol de la història d'Ana Julia Quezada obre preguntes sobre el funcionament i control dins del sistema penitenciari. La Fiscalia i el jutjat segueixen endavant amb les investigacions per esclarir fins on arriben les responsabilitats i quines conseqüències tindrà.