'Hecho polvo y bastante jodido': Un amigo de Daniel Sancho enciende todas las alarmas

Han pasado dos años desde que Daniel Sancho fue condenado por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El chef, de 31 años, continúa cumpliendo condena en una prisión de máxima seguridad en Surat Thani, en el sur del país asiático.

Mientras continúa a la espera de que los recursos judiciales avancen, confía en lograr una salida del penal o su traslado a España. En paralelo, han salido a la luz nuevos detalles sobre su vida actual y su estado dentro de la prisión.

Un amigo de Daniel Sancho enciende todas las alarmas

Su abogado, Marcos García-Montes, asegura que su estado general es bueno, tanto a nivel físico como mental. "Está fantástico" y "muy bien", afirma, señalando que mantiene una rutina de comunicación estable con su entorno más cercano.

"Los lunes y los jueves habla conmigo, los miércoles con su padre y los martes con un amigo psicólogo. Sin embargo, ellos pueden cambiar el día en función de lo que tengan", explicó el letrado a Vanitatis.

Estas conversaciones suelen hacerse por videollamada, con una duración de hasta hora y media. "Le dejan hacer y decir lo que quiera, sin censura. Se ve detrás de él a los funcionarios a su aire, están tan tranquilos mientras hacemos la videollamada, no intervienen".

Así ha cambiado la imagen de Daniel Sancho tras dos años entre rejas

Además del contacto familiar y legal, Daniel mantiene una relación constante con un psicólogo estadounidense, amigo personal, que le acompaña emocionalmente. "Estuvo con él desde que leyeron la sentencia, lo ha arropado siempre", detalló el abogado.

Sin embargo, hay voces que contradicen la imagen que se proyecta desde la defensa. Un amigo cercano de Sancho, en conversaciones a Fiesta, dio otra versión. "Hace poco hablé con él por videollamada".

"Estaba un poco hecho polvo y le vi bastante jodido, y bastante delgado y con la cara como de susto constante. Él está con bastante más gente en la celda", relató. Actualmente, gran parte del tiempo del chef lo dedica a escribir sus memorias.

"Está escribiendo un libro, sé que contará un poco cómo está viviendo él todo esto y bueno lo que él opina. Yo sé que también sé que les escribió una carta a la hermana y los padres de Edwin", explicó esta misma fuente.

Mientras el entorno de Daniel Sancho insiste en que mantiene el ánimo y una rutina estable, otras voces cercanas reflejan una realidad más dura. Entre llamadas, escritos personales y el paso del tiempo, el hijo de Rodolfo Sancho trata de encontrar cierta estabilidad.