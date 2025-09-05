Daniel, l'espanyol que han matat a plena llum del dia: 'Un bon noi sense sort'
Daniel, anomenat ‘Raponchi’ pels veïns del seu barri, va perdre la vida dijous al matí a Xirivella
Daniel, conegut al seu barri com a ‘Raponchi’, va ser assassinat a sang freda el matí de dijous a Xirivella. Va rebre almenys tres trets al mig del carrer, dos d’ells per l’esquena. Tenia 35 anys i feia tot just quatre mesos que havia sortit de presó.
"Un bon noi sense sort a la vida". Així el defineixen qui el coneixien: veïns, amics i persones amb qui compartia el dia a dia. Després de passar 15 anys a la presó per delictes vinculats als robatoris, havia tornat als carrers sense res i intentant tirar endavant.
Tot i el seu passat difícil, qui el tractava assegura que no buscava problemes. "Sense ficar-se en problemes i ajudant qualsevol si ho necessitava", explica un amic. Però les circumstàncies el van arrossegar a un final tràgic.
El dia abans de la seva mort, ‘Raponchi’ va discutir amb Juan, àlies ‘el Morcilla’, un conegut delinqüent de la zona. Segons fonts policials, el motiu hauria estat una agressió prèvia al germà petit del presumpte assassí. Tot apunta que va ser una venjança premeditada.
"Era una bellíssima persona, no hi ha dret al que li han fet", lamenta el propietari d’un local. "Anit va estar aquí una estona i aquest matí me l’he creuat amb el cotxe, que per poc l’atropello", recorda.
Una revenja
Minuts abans del crim, l’agressor hauria estacionat en doble fila a la cruïlla de la plaça Gerardo Garcés amb el carrer Antonio Sánchez Moscardó. Quan el va veure passar, el va executar sense donar-li opció de reaccionar.
Tot i que es va parlar d’un deute per drogues, l’entorn ho descarta com a motiu principal. "Raponchi era l’únic que s’atrevia a plantar-los cara", assegura un conegut. El crim ha deixat Xirivella en xoc.
"Aquest poble està endimoniat, està ple de gentussa, jo ja ni surto a les festes per tot el que està passant", denuncia un jove. Un altre veí afegeix amb preocupació: "Molts dels policies locals que patrullen els carrers són interins i no porten armes".
L’assassinat de ‘Raponchi’ deixa una història marcada per la marginalitat. La seva mort reflecteix una realitat profunda: la d’aquells que, després de sortir de presó, s’enfronten a un món que poques vegades els dona una altra opció.
