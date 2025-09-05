Daniel, el español que han matado a plena luz del día: 'Un buen chico sin suerte'

Daniel, conocido en su barrio como ‘Raponchi’, fue asesinado a sangre fría la mañana del jueves en Xirivella. Recibió al menos tres disparos en plena calle, dos de ellos por la espalda. Tenía 35 años y acababa de salir de prisión hacía apenas cuatro meses.

"Un buen chico sin suerte en la vida". Así lo definen quienes lo conocían: vecinos, amigos y personas con las que compartía el día a día. Tras pasar 15 años en la cárcel por delitos vinculados a los robos, había regresado a las calles sin nada y tratando de salir adelante.

Daniel, el español que han matado a plena luz del día

A pesar de su difícil pasado, quienes lo trataban aseguran que no buscaba problemas. "Sin meterse en problemas y ayudando a cualquiera si lo necesitaba", explica un amigo. Pero las circunstancias lo arrastraron a un trágico final.

El día anterior a su muerte, ‘Raponchi’ discutió con Juan, alias ‘el Morcilla’, un conocido delincuente de la zona. Según fuentes policiales, el motivo habría sido una agresión previa al hermano menor del presunto asesino. Todo apunta a que fue una venganza premeditada.

"Era una bellísima persona, no hay derecho a lo que le han hecho", lamenta el dueño de un local. "Anoche estuvo aquí un rato y esta mañana me lo he cruzado con el coche, que por poco lo atropello", recuerda.

Un ajuste de cuentas

Minutos antes del crimen, el agresor habría estacionado en doble fila en el cruce de la plaza Gerardo Garcés con la calle Antonio Sánchez Moscardó. Cuando lo vio pasar, lo ejecutó sin darle opción de reaccionar.

Aunque se habló de una deuda por drogas, el entorno lo descarta como motivo principal. "Raponchi era el único que se atrevía a plantarles cara", asegura un conocido. El crimen ha dejado a Xirivella en shock.

"Este pueblo está endemoniado, está lleno de gentuza, yo ya ni salgo a las fiestas por todo lo que está pasando", denuncia un joven. Otro vecino añade con preocupación: "Muchos de los policías locales que patrullan las calles son interinos y no llevan armas".

El asesinato de ‘Raponchi’ deja una historia marcada por la marginalidad. Su muerte refleja una profunda realidad: la de quienes, tras salir de prisión, se enfrentan a un mundo que pocas veces les da otra opción.