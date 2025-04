Última hora sobre el tràgic accident d'helicòpter a Nova York: la principal hipòtesi

Sis persones, entre elles cinc membres d'una mateixa família de Barcelona, van morir aquest dijous en l'accident d'un helicòpter a Nova York. Les autoritats, liderades per l'alcalde Eric Adams, van confirmar que el sinistre va ocórrer quan l'aeronau es va precipitar a l'aigua durant un vol turístic. Les causes no estan clares, i precisament la investigació se centra ara a saber què va passar.

I si bé encara no hi ha conclusions oficials, comencen a emergir les primeres hipòtesis. Una de les més rellevants apunta al despreniment de l'hèlix posterior de l'helicòpter. Podria haver passat a conseqüència d'uns problemes amb l'hèlix i hauria provocat la pèrdua de control de l'aparell.

Aquesta teoria, encara no confirmada, es veu reforçada per diversos testimonis que asseguren haver vist com la cua de l'aparell es desprenia a l'aire. Bruce Wall, un dels testimonis presencials, va declarar a mitjans locals que "l'helicòpter es desfeia a l'aire". Així mateix, recorda que "l'hèlix seguia girant sense l'aeronau mentre queia".

Les dures imatges de l'accident podrien confirmar les primeres hipòtesis

Imatges compartides a xarxes socials semblen mostrar el moment exacte en què el component es separa de l'estructura. Lesly Camacho, testimoni des d'un restaurant, va descriure una escena caòtica: "Sortia un munt de fum, girava descontroladament i es va estavellar amb molta força". Segons FlightRadar24, l'aeronau va volar durant uns 16 minuts abans de l'impacte.

Es tracta d'un Bell 206L-4 LongRanger IV, propietat i operat per Meridian Helicopter, una empresa amb seu a Louisiana. L'aparell, fabricat el 2004 i amb certificat d'aeronavegabilitat vigent fins al 2029, és un model habitual en vols turístics per Nova York. Entre les víctimes es troba el CEO de Siemens Espanya, Agustín Escobar, la seva esposa i els seus tres fills menors d'edat.

Tots havien arribat recentment des de Barcelona. El Consolat espanyol a Nova York està en contacte amb les autoritats per donar suport en la gestió de la tragèdia. Les condicions climàtiques en el moment del sinistre no semblaven extremes, amb cels ennuvolats, bona visibilitat i ràfegues de vent de fins a 34 km/h.

Continuen recuperant les restes de l'helicòpter després de l'accident

Per tant, les autoritats descarten per ara que la meteorologia hagi estat un factor determinant. La Junta Nacional de Seguretat en el Transport (NTSB) i l'Administració Federal d'Aviació (FAA) ja han iniciat una investigació formal. Mentrestant, l'àrea de l'accident roman acordonada, i continuen les tasques de recuperació de restes i peritatge sota l'aigua.

Les causes definitives de l'accident podrien trigar setmanes a aclarir-se, però tot apunta, per ara, a una fallada mecànica crítica. Sens dubte, una tragèdia sense precedents que ha commocionat el món sencer. Un accident que ha posat en escac la seguretat d'aquest tipus de vols.