Gir de 180° amb la cuidadora que colpeja un nadó en una guarderia a Madrid: 'Farta'

Quatre treballadores d'una escola infantil de Torrejón de Ardoz han estat detingudes després de la difusió d'un vídeo que mostra maltractaments a un nadó d'un any i mig. La gravació, d'una alumna en pràctiques, revela com una cuidadora sacseja violentament la nena i la pressiona contra una paret. També li introdueix menjar mentre li crida "Estic farta de tu!" i "que no em llancis el menjar!".

La principal implicada va ser arrestada dijous a la tarda per un delicte contra la integritat moral i acomiadada immediatament pel centre. Les altres tres treballadores han estat detingudes avui, una pel mateix delicte i les altres dues per omissió del deure de socors. I és que cap d'elles va fer res durant l'agressió, malgrat estar presents, tal com van avançar des de Y ahora Sonsoles.

El cas ha generat una forta commoció entre les famílies. La mare de la víctima, Leidy, ha expressat el seu dolor i ha reconegut que la petita arribava amb morats, però mai va sospitar. "Estic molt malament", va afirmar en una entrevista.

Un cas que podria no ser aïllat

Així mateix, va afegir que la cuidadora semblava actuar amb premeditació, cosa que suggereix que aquest tipus de comportament podria haver estat recurrent. L'Ajuntament de Torrejón de Ardoz ha sol·licitat a la Conselleria d'Educació l'obertura urgent d'un expedient d'investigació sobre els fets. De la mateixa manera, ha ofert suport a les famílies afectades, amb la possibilitat de traslladar els menors a altres centres educatius.

Així mateix, s'ha activat el Servei de Suport a l'Escolarització (SAE) per assessorar els pares que desitgin canviar l'escolarització dels seus fills. La Unitat de Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional continua investigant el cas i no descarta que puguin existir més víctimes. Les imatges del vídeo, que han estat difoses per diversos mitjans de comunicació, han provocat una onada d'indignació.

L'incident ha causat una gran indignació

Aquest incident posa en evidència la importància d'una supervisió adequada als centres d'educació infantil i dels protocols efectius per prevenir i detectar possibles casos. Sens dubte, unes imatges que mai haurien d'haver succeït.

Sobretot en un entorn infantil en què els petits estan vulnerables i indefensos. D'aquí que les famílies encara sentin més desesperació i desolació, perquè els seus nadons mai van poder defensar-se. Un malson que, per fi, sembla que va tenint fi.