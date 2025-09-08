Commoció per la mort d’un espanyol de 25 anys a Jerusalem: s’acabava de casar
Un dels morts en el tiroteig a Jerusalem és Yaakov Pinto, un espanyol de 25 anys acabat de casar i natural de Melilla
La violència ha tornat a colpejar Jerusalem. Aquest dilluns al matí, dos homes armats han obert foc en una parada d'autobús a l'encreuament de Ramot, al nord de la ciutat. El tiroteig ha deixat un balanç de sis morts i almenys una dotzena de ferits, alguns en estat greu.
Entre les persones mortes hi ha Yaakov Pinto, un ciutadà espanyol de 25 anys, originari de Melilla. Segons fonts oficials citades per l'agència EFE, Pinto residia a Israel des de feia un temps i s'havia casat recentment.
La seva mort ha causat un gran impacte, especialment entre la comunitat espanyola resident a la zona. El jove és una de les tres víctimes que han mort a l'acte després de l'atac. Les altres víctimes són un home d'uns 50 anys i un altre d'uns trenta anys.
Altres tres persones han perdut la vida poc després en diferents hospitals de la zona. Havien estat traslladades en estat molt greu després de l'atac i, tot i els esforços mèdics, no han sobreviscut.
Yaakov Pinto, de 25 anys i natural de Melilla, s'acabava de casar
L'atac ha tingut lloc minuts després de les deu del matí en una zona molt transitada, a prop de la Universitat Hebrea de Jerusalem. Dos homes han obert foc contra un autobús i les persones que es trobaven en una parada propera.
La policia ha confirmat que tots dos atacants van ser abatuts per un soldat i un civil armats que es trobaven al lloc. Després de l'atac, les autoritats israelianes han tancat diversos controls que connecten Jerusalem amb Cisjordània.
També s'han desplegat tropes als voltants de Ramal·la, ja que se sospita que els agressors eren originaris d'aquesta zona. Com a part de l'operació, s'han tancat controls entre Jerusalem i Cisjordània, en un intent d'evitar nous atacs.
De moment, almenys sis persones continuen hospitalitzades en estat greu, per la qual cosa no es descarta que el nombre de víctimes mortals augmenti. Les forces de seguretat israelianes mantenen acordonada la zona mentre continuen les investigacions.
L'atac ha estat condemnat per diferents sectors, tot i que encara no hi ha una reivindicació oficial per part de cap grup. Mentrestant, la comunitat internacional observa amb preocupació aquest nou episodi de violència, que torna a tensar la ja delicada situació a la regió.
