Macabre succés a l'AP-7 a Catalunya: s'entrega amb una dona morta al maleter del cotxe

Aquest divendres s'ha produït un esgarrifós succés a Catalunya que no ha transcendit públicament fins aquest dissabte, commocionant a tota Espanya. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra de Tarragona investiga un nou cas d'homicidi.

Ha estat després de la troballa del cadàver d'una dona al maleter d'un cotxe. Ha estat a l'autopista AP-7, a l'altura de Constantí (Tarragonès).

Un horrible encontre a l'AP-7

El succés va tenir lloc passades les 18:00 hores del Divendres Sant. Una patrulla de Trànsit dels Mossos estava prestant suport a una grua en el sentit nord de l'autopista.

Va ser en aquell moment quan un vehicle, ocupat únicament pel seu conductor, es va aturar al voral i l'home es va acostar als agents. Amb total fredor, els va confessar que al maleter del seu cotxe transportava el cadàver d'una dona.

La patrulla va activar immediatament el protocol d'emergència, informant la central i mobilitzant unitats de la Unitat de Seguretat Ciutadana. A la seva arribada, els agents van comprovar que, efectivament, al maleter del cotxe hi havia el cos sense vida d'una dona. A més, sembla que aquesta presentava signes evidents de violència.

Detenció immediata i primeres investigacions

El conductor, un home de 43 anys, va ser detingut al mateix lloc com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi i traslladat a la comissaria de Campclar. La investigació ha passat a mans de la DIC, que treballa sota secret de sumari per esclarir les circumstàncies del crim.

Per ara, els Mossos d'Esquadra no han revelat quin tipus d'arma hauria estat utilitzada per cometre l'assassinat, ni tampoc han confirmat oficialment la identitat de la víctima. Segons informacions publicades per mitjans com El País, tot apunta que la dona podria ser parella del detingut, tot i que aquest extrem encara està pendent de confirmació.

Origen del vehicle i línies d'investigació

Un altre detall rellevant que ha transcendit és que el cotxe no seria originari de Tarragona, sinó que procediria de Castelló. Aquesta dada obre noves línies d'investigació que els agents de la DIC estan seguint amb màxima discreció. Podria servir per esclarir si el crim es va produir a la província de Tarragona o si, per contra, el cos va ser traslladat des d'un altre punt.

De moment, els investigadors treballen intensament en la reconstrucció dels fets. El detingut roman sota custòdia policial a l'espera de passar a disposició judicial.