Conmoción en España: Muere una niña de 11 años tras caer desde una terraza

Una niña de 11 años falleció en la noche del miércoles tras precipitarse desde una terraza en un edificio en Sevilla. El suceso tuvo lugar en la calle Montería a las 22:30 horas, cuando un vecino alertó al 112 de que una persona se había caído.

Los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente hasta la zona. Acudieron efectivos de Bomberos, sanitarios y agentes de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil. Al llegar al lugar, comprobaron que la persona que había caído era una menor.

Una niña de 11 años ha fallecido tras caer de una terraza

Los equipos médicos intentaron reanimarla durante varios minutos, pero los esfuerzos fueron en vano. La niña falleció en el mismo lugar del accidente, según confirmaron los sanitarios.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Aunque todavía no hay conclusiones definitivas, todo apunta a que se trató de una caída accidental. Así lo han indicado las primeras informaciones recabadas por los cuerpos de seguridad.

Según recoge el Diario de Sevilla, el grupo de Homicidios realizó una primera inspección en la zona. El objetivo fue analizar cualquier posible indicio que ayude a entender cómo ocurrió exactamente la caída.

Aun así, y salvo que la investigación determine lo contrario, la principal hipótesis es que se trata de un accidente. El levantamiento del cuerpo se realizó en torno a la una de la madrugada, una vez que los agentes finalizaron las diligencias iniciales.

Las primeras hipótesis apuntan a una muerte accidental

El caso ha dejado muy afectada a la familia de la menor y ha causado una profunda conmoción en el barrio. Muchos vecinos permanecieron en la calle hasta altas horas, consternados por lo ocurrido.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias concretas que rodearon el accidente. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer todos los detalles del suceso.

Aunque las primeras evidencias descartan indicios de criminalidad, se mantienen abiertas todas las líneas de investigación. Todo esto hasta que se confirme qué ocurrió exactamente en la terraza desde la que cayó la menor. El entorno sigue en shock ante un hecho tan trágico.