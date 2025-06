Osca, de dol: Una nena de 2 anys mor sobtadament mentre era amb el seu padrastre

El barri del Perpetuo Socorro, a Osca, es va inundar de tristesa aquest dissabte, 31 de maig, després de conèixer-se la mort d'una nena de tot just dos anys. La petita es trobava al seu domicili amb el padrastre, l'únic adult present en el moment dels fets. La situació va generar un fort impacte a la comunitat local.

El succés va tenir lloc ahir, al voltant de les 14:00 hores, en un habitatge proper al parc de l'Encuentro. L'home va baixar al carrer amb la nena als braços, desesperat, demanant auxili. Malgrat tots els esforços, no es va aconseguir salvar la vida de la menor.

La investigació policial està en curs

Segons ha informat la Policia Nacional, s'ha obert una investigació per esclarir què ha passat. L'objectiu principal és determinar les causes de la mort de la petita. En aquests moments, no hi ha cap persona detinguda.

El padrastre va ser l'únic adult que era amb la menor quan tot va passar. Després de l'emergència, hi van acudir, en primer lloc, agents de la Policia Local. Ells mateixos van iniciar maniobres de reanimació fins a l'arribada dels sanitaris.

Tanmateix, els esforços mèdics no van donar resultat. La nena ja havia mort quan va ser atesa. El succés va tenir lloc al carrer Mestre Rovira, al costat d'una zona verda molt freqüentada per famílies.

A l'espera de l'autòpsia

L'autòpsia serà clau per entendre com va morir la menor. L'estudi l'efectuarà l'Institut de Medicina Legal. De moment, no s'ha fet pública cap versió oficial sobre què va passar dins de l'habitatge.

La Policia ha explicat que el protocol exigeix obrir una investigació quan la víctima és una menor. No es descarta cap hipòtesi, però tampoc s'assenyala ningú com a responsable per ara. El cas està en mans de la unitat de Policia Judicial.

Tant la nena com el padrastre són de nacionalitat espanyola. L'home no ha estat detingut i el seu testimoni encara no ha transcendit. No se sap si va arribar a explicar què va passar abans de demanar ajuda.

Els primers detalls del cas van ser avançats pel Diario del Alto Aragón. La informació ha estat confirmada posteriorment per la comissaria provincial, però les autoritats encara estan pendents de les conclusions forenses.

El Parc de l'Encuentro, molt proper al domicili, va ser el lloc on es va intentar salvar la petita. Ara, aquest espai cèntric s'ha convertit en un lloc carregat de dol i silenci. La Policia continua amb les investigacions per esclarir què ha passat i, mentrestant, tot el barri plora la pèrdua de la menor.