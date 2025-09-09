Conmoción en España: Un hombre mata a sangre fría a su madre y se entrega a la Policía

Una mujer de 78 años fue asesinada en la noche del lunes en Las Palmas de Gran Canaria, presuntamente a manos de su propio hijo. El trágico suceso ocurrió en la zona de Siete Puertas, perteneciente al barrio de San Lorenzo, según se ha confirmado este martes.

Los hechos se produjeron sobre las 21:10 horas, cuando el presunto autor del crimen acudió a la Policía para confesar lo que había hecho. Según el comunicado oficial, el hombre reconoció haber matado a su madre con un cuchillo.

Inmediatamente, una patrulla policial se desplazó hasta el domicilio familiar. Allí, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, confirmando así la gravedad del suceso.

Un hombre mata a su madre a cuchilladas

Durante la noche, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Allí se le practicará la autopsia, con el fin de determinar con exactitud las causas de la muerte.

Por su parte, agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional se encargaron de inspeccionar la vivienda. Además, recogieron pruebas que puedan ayudar a esclarecer lo sucedido.

Por el momento, no se han facilitado más datos sobre la identidad de la víctima ni del presunto agresor. Tampoco han trascendido detalles sobre la relación entre ambos, ni si existían antecedentes de violencia o conflictos previos en el entorno familiar.

El caso se encuentra ahora en fase de investigación. La Policía continúa recopilando información para determinar las circunstancias que rodearon el crimen y si existen elementos que puedan influir en el proceso judicial.

Este nuevo caso de violencia familiar ha generado gran conmoción en la comunidad local, especialmente por la brutalidad de los hechos y el vínculo entre la víctima y el presunto autor.

Aún no se ha confirmado si el caso encaja legalmente como violencia de género. Sin embargo, las autoridades insisten en la importancia de denunciar cualquier situación de riesgo o maltrato dentro del hogar.

La Policía Nacional ha recordado que los servicios de atención y emergencia están disponibles las 24 horas para atender cualquier aviso. Mientras tanto, el hombre permanece detenido y a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas.