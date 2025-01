Movistar posa en un compromís la competència: asseguren que ningú els podrà igualar

Movistar ha aconseguit donar un cop d'efecte en el sector de les telecomunicacions d'Espanya. La seva imparable expansió de la xarxa 5G està posant la competència en una situació complicada. Encara que el 2020 la seva xarxa 5G només arribava al 78% de la població, la companyia ha avançat a gran velocitat.

Ara aconsegueix cobrir ja el 90% del territori nacional. Aquest gran salt posa en evidència l'esforç de l'operador per consolidar-se com a líder en el mercat de les telecomunicacions.

El ràpid creixement de la xarxa 5G de Movistar

El creixement de Movistar en l'àmbit del 5G ha estat impressionant. En tan sols uns anys, l'operadora ha incrementat significativament la seva cobertura. Això demostra un clar compromís amb la millora de la connectivitat a tota Espanya.

Amb un enfocament particular en el 5G, s'ha adaptat a les necessitats dels usuaris, tant en àrees urbanes com rurals. Cal destacar que la companyia utilitza dues bandes per oferir diferents tipus de cobertura. Són la de 3.500 MHz i la de 700 MHz, cadascuna amb les seves característiques pròpies.

La banda de 3.500 MHz és la més ràpida i potent, sent ideal per a zones urbanes i àrees d'alta densitat de població. En canvi, la banda de 700 MHz, encara que té menor potència, ofereix un abast més gran, cosa que li permet arribar a zones rurals.

Movistar ha aconseguit que la banda de 3.500 MHz arribi a un total de 1.500 municipis a tota Espanya. Això representa un increment del 50% en només sis mesos, una xifra que destaca la rapidesa amb què la companyia ha desplegat el 5G.

Aquesta expansió s'ha centrat en grans ciutats i àrees d'alta demanda. La cobertura d'aquesta banda ha permès a la companyia oferir una experiència de navegació molt més ràpida i estable.

D'altra banda, la banda de 700 MHz, que té un abast més gran, ha aconseguit arribar a 3.585 municipis. Gràcies a aquest esforç, molts pobles de tota Espanya, que anteriorment mancaven d'una bona connexió, ara poden gaudir de l'estabilitat del 5G. Aquest avanç ha estat clau per assegurar que no només les grans ciutats, sinó també les zones més allunyades, puguin beneficiar-se dels avenços tecnològics.

La competència difícilment assolirà Movistar

La competència de Movistar s'enfronta ara a un repte considerable. La velocitat amb què ha aconseguit desplegar la seva cobertura fa que sigui molt difícil per a les altres companyies assolir el seu nivell.

A més, l'alt nivell de cobertura i la diferència de qualitat entre les bandes 5G fan que Movistar sigui una opció molt atractiva. Els rivals hauran de posar en marxa estratègies encara més ambicioses per competir de manera efectiva contra ells.