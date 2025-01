Vodafone rep un dur revés quan menys ho esperava: impossible aixecar el cap

Vodafone tanca l'any 2024 amb xifres que no conviden a l'optimisme. Malgrat els esforços per recuperar terreny en el mercat, la companyia britànica no ha pogut evitar una pèrdua important de clients. El que deixa en evidència els problemes que travessa.

Segons les últimes dades sobre portabilitats, que va avançar The Objective, Vodafone va perdre durant aquest any 515.000 línies. És una xifra que, encara que és menor als 602.000 que va perdre el 2023, continua sent alarmant.

De les 515.000 línies que es van perdre, 411.000 corresponen a clients de mòbil, mentre que altres 104.000 són línies fixes de banda ampla. La majoria d'aquestes pèrdues es van produir en la primera meitat de l'any. Els canvis que es van donar a la companyia, amb l'entrada de Zegona i nous directius, han permès que en el segon semestre es donés una lleugera millora.

No obstant això, els esforços per recuperar clients es van veure afectats per la migració de línies de Finetwork cap al seu propi sistema de registre. Això va afectar el recompte d'usuaris a Vodafone.

No només preocupa Vodafone

El panorama de Vodafone no és l'únic que genera preocupació en el sector. MasOrange, una altra de les grans operadores de telecomunicacions a Espanya, tampoc està vivint el seu millor moment. Durant 2024 va perdre 483.000 línies, de les quals 436.000 van ser de mòbil i 47.000 de fix.

Encara que la xifra de pèrdues de línies mòbils és menor que la de Vodafone, la situació de MasOrange continua sent preocupant. També suporta desafiaments similars pel que fa a la retenció de clients.

D'altra banda, Movistar sembla haver tingut millor sort en comparació amb els seus competidors. L'operadora va perdre 82.000 línies durant 2024, una xifra considerablement més baixa que els 272.000 que va perdre el 2023.

Malgrat que Movistar no ha aconseguit evitar la pèrdua de línies fixes, amb 102.000 menys, va aconseguir guanyar 39.000 línies mòbils. Això indica que ha sabut adaptar-se millor a les necessitats del mercat.

Vodafone i la resta d'operadors es preparen per al nou any

Quant a les estratègies comercials, tant Vodafone com MasOrange estan treballant en noves propostes per millorar el seu posicionament. L'arribada de Zegona a Vodafone ha portat amb si canvis que semblen començar a donar fruits, encara que a un ritme lent.

A més, la competència amb empreses com Movistar i altres operadors més petits continua sent ferotge. No obstant això, encara no està clar si aquests esforços seran suficients per frenar la caiguda de clients el 2025.