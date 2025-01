Santoral d'avui, dimarts 28 de gener de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dimarts, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un dels principals introductors de la filosofia d'Aristòtil en la corrent escolàstica pròpia del segle XIII.

Qui va ser Sant Tomàs d'Aquino, el Sant més important del dimarts, 28 de gener?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial a Sant Tomàs d'Aquino que va néixer el 1225 al castell de Roccasecca, Itàlia. Descendent d'una noble família d'origen germànic propera a l'emperador Frederic II del Sacre Imperi Romanogermànic, va estudiar lògica aristotèlica a la Universitat de Nàpols.

Després d'explicar-los que volia ingressar en l'ordre dels dominics la seva família el va raptar. Durant un any va romandre en captivitat, després Sant Tomàs va escapar i va viatjar a França per ingressar a la Universitat de París.

Als 31 anys s'havia convertit en doctor i va començar a ensenyar Teologia. També va ser conseller personal de Lluís IX de França.

Va ser l'autor de moltes obres que destaquen per la seva profunditat. Escrits que representen una síntesi entre el pensament cristià i l'esperit crític del pensament aristotèlic.

Després de romandre durant molts anys a França, el sant va tornar a Nàpols on va morir el 1274 per una malaltia sobtada.

Algunes versions expliquen que la seva mort va ser provocada per un rei de Sicília, qui el va enverinar per conflictes polítics. Mig segle després de la seva mort, el sant va ser canonitzat i reconegut com un dels intel·lectuals més representatius del medievo.

Tomàs és un nom masculí d'origen arameu, el significat del qual és 'bessó'. A Espanya hi ha aproximadament 63.433 homes que aquest dia podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Tomàs d'Aquino.

San Julià de Conca

San Julià de Conca va ser un bisbe espanyol que va néixer a Burgos al segle XII. Va ser el segon pastor de la ciutat de Conca un cop recuperada de mans dels musulmans. Il·lustre pel seu estil de vida, es va distingir per repartir entre els pobres els béns de l'Església i treballar amb les seves mans per obtenir el sosteniment diari.

San Josep Freinademetz

San Josep Freinademetz va ser un religiós nascut a Itàlia que va viure al segle XIX i que va pertànyer a la Societat del Verb Diví a la ciutat xinesa de Daijiazhuang. Tota la seva vida va estar marcada per l'esforç de fer-se xinès entre els xinesos. La seva vida sencera va ser expressió del que va ser el seu lema: "El idioma que todos entienden es el amor".

Altres Sants: el Santoral complet del dimarts 28 de gener:

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats: