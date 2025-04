Orange acaba de confirmar la gran notícia i els clients es freguen les mans: des d'avui

Orange ha llançat una oferta increïble que no et pots perdre. Si ets client de la companyia, aquesta és una de les promocions més atractives del moment. Durant un temps limitat, l'operador ofereix als seus usuaris un paquet complet amb fibra, línia mòbil, televisió i Netflix a un preu imbatible.

Tot això amb un 30% de descompte en el preu habitual, com recull la seva web. Si vols gaudir d'internet ultraràpid, entreteniment de qualitat i una línia mòbil amb GB il·limitats, no deixis escapar aquesta oportunitat.

Què inclou l'oferta d'Orange?

L'oferta exclusiva d'Orange inclou diversos serveis pensats perquè puguis gaudir de tot el que necessites per estar connectat i entretingut. Aquesta promoció inclou, en primer lloc, fibra de 600 Mb amb router Wi-Fi 7.

Et garantirà una connexió ultraràpida perquè puguis navegar, veure vídeos en alta qualitat i jugar en línia sense interrupcions. A això se li uneix una línia mòbil amb GB il·limitats. Així no hauràs de preocupar-te per les dades, ja que podràs navegar, parlar i usar aplicacions sense límits.

També posen a disposició dels usuaris Orange TV. Seran més de 90 canals a la teva disposició perquè gaudeixis de la millor programació, esports, pel·lícules i sèries. Sense oblidar-nos de Netflix.

Aquest paquet complet et costarà només 46,20 euros al mes durant el primer any. Un preu impressionant per tot el que inclou. A partir del segon any, el cost serà de 66 euros mensuals, però encara així continua sent una oferta competitiva en comparació amb altres proveïdors.

Com aprofitar aquesta oferta d'Orange?

Per beneficiar-te d'aquesta oferta, és molt fàcil. Només has de trucar al número 900 815 959, i l'equip d'atenció al client de Orange s'encarregarà de tot. T'ajudaran a activar el servei i resoldran qualsevol dubte que puguis tenir sobre l'oferta.

És important tenir en compte que aquesta promoció és vàlida per temps limitat. Si vols gaudir d'aquests preus, has de contractar el servei el més aviat possible. Després del primer any, el preu pujarà a 66 euros al mes, però encara així continua sent una oferta molt avantatjosa en comparació amb altres opcions.

Orange és una de les companyies de telecomunicacions més importants del mercat, coneguda per oferir serveis d'alta qualitat i una excel·lent atenció al client. Amb aquesta oferta, posa a disposició dels seus clients un paquet complet de serveis. Inclouen fibra d'alta velocitat, una línia mòbil sense límits, televisió amb més de 90 canals i l'accés a Netflix, tot a un preu molt atractiu.