Confirmat, l'últim sorteig de l'Euromillones deixa un nou milionari a Catalunya

El sorteig de l'Euromillones, celebrat aquest divendres 17 de gener, ha tornat a repartir sort. Aquesta vegada, encara que no hi ha hagut butlletes encertants de Primera Categoria, el sorteig ha deixat importants guanyadors en Segona Categoria. I ha deixat diversos encertants tant a València com a Catalunya.

La combinació guanyadora d'aquest sorteig ha estat la següent: 24, 42, 15, 35 i 08, i les estrelles, el 8 i el 6. La recaptació total ha ascendit a un impressionant total de 58.636.371,20 euros. El que confirma una vegada més la magnitud del sorteig i el seu atractiu entre els jugadors.

El sorteig de l'Euromillones ha repartit sort a Catalunya

Tot i que no hi va haver guanyadors de la Primera Categoria en aquest sorteig, el sorteig de l'Euromillones d'aquest divendres ha repartit sort. A Espanya, s'han validat dues butlletes de Segona Categoria.

Una d'elles, al Prat de Llobregat, a la província de Barcelona, concretament al Despatx Receptor número 12.485, ubicat a Pompeu Fabra, 26. L'altre premiat va ser validat a l'Administració de Loteries número 4 de Carcaixent, al País Valencià, específicament a l'avinguda Joan XXIII, 88-1A.

El pot segueix creixent una setmana més

Tot i la falta de guanyadors de Primera Categoria, el pot de l'Euromillones continua acumulant-se i el pròxim sorteig promet ser encara més emocionant. En el pròxim sorteig, un únic encertant de Primera Categoria podria guanyar la impressionant xifra de 86 milions d'euros. L'expectativa creix, i és que, amb el pas dels dies, la sort podria arribar a qualsevol, en qualsevol racó d'Espanya.

El Millón s'ha repartit a Catalunya

Catalunya ha aconseguit fer-se amb dos premis en aquest sorteig de l'Euromillones. A més de validar-se un premi de Segona Categoria a Barcelona, també s'ha repartit El Millón. La butlleta afortunada amb el codi KTD12545 ha estat validada al Despatx Receptor número 33.240, a la localitat de Roses, a Girona.

L'Euromillones continua sent una de les loteries més populars i amb majors premis del continent europeu. Espanya, especialment, ha estat un punt clau en la distribució dels premis en aquest sorteig, el que manté l'emoció per la pròxima edició.

El pròxim dimarts 21 de gener, tots els ulls estaran posats en el següent sorteig. I és que pots ser tu qui s'uneixi al club dels milionaris en uns pocs dies.