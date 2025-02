Sorpresa amb la Primitiva: cau un premi de 57 milions en una petita ciutat catalana

La tranquil·la localitat de Tremp, situada al Prepirineu de Lleida, s'ha vist sacsejada per una notícia que ha omplert d'emoció els seus gairebé 6.000 habitants. En el sorteig de la Primitiva celebrat aquest passat dissabte, un únic bitllet encertant ha estat premiat amb la sorprenent xifra de 57.587.904,45 euros.

Aquest premi correspon a la categoria especial, que inclou sis encerts més el reintegrament. I ja s'ha convertit en un dels més abundants repartits per aquest sorteig en els últims anys.

Un veí de Lleida guanya el gran premi de la Primitiva

Els veïns de la petita localitat de Tremp, a Lleida, estan d'enhorabona. Aquest dissabte, un dels seus veïns ha guanyat el gran premi de la Primitiva. Ni més ni menys que ha aconseguit fer-se amb 57 milions d'euros després d'encertar la combinació de la loteria.

Els números que han portat la fortuna al municipi han estat: 44, 12, 29, 37, 21 i 02. El número complementari, el 23 i el reintegrament, el 0. El més sorprenent és que la probabilitat d'encertar aquesta combinació és d'una entre 139.838.160, cosa que ressalta la magnitud del cop de sort.

El bitllet guanyador ha estat validat al despatx receptor número 2 de Tremp, conegut com "La Ferradura Màgica", al carrer Barcelona número 8. Núria Fuses, propietària d'aquesta administració de loteries, ha expressat la seva sorpresa i alegria en conèixer la notícia. No obstant això, encara es desconeix la identitat del nou milionari.

Aquest no és el primer gran premi que reparteix "La Ferradura Màgica". El 1999 ja van entregar un premi gros de La Primitiva, consolidant la seva reputació com un lloc de bona fortuna per als jugadors.

La notícia ha corregut com la pólvora entre els habitants de Tremp. En bars, places i comerços, les converses giren al voltant de la identitat de l'afortunat. La propietària de l'administració sospita que l'agraciat és del mateix poble, "perquè en aquesta època no hi ha gairebé turistes per aquí", ha assegurat.

A més del gran premi de Tremp, el sorteig de la Primitiva del 15 de febrer ha deixat altres guanyadors a Espanya. Un bitllet de primera categoria (sis encerts) ha estat validat a l'administració número 2 de Cangas de Onís, Avinguda de Covadonga 4, Astúries.

Un altre, a l'administració 242 de Madrid, al carrer Pedro Laborde 46. Cadascun d'aquests bitllets ha estat premiat amb 469.232,68 euros.

A la segona categoria (cinc encerts més el complementari), cinc bitllets han resultat agraciats amb 45.655,07 euros cadascun. Aquests han estat segellats a Còrdova, Redován (Alacant), Alcarràs (Lleida), Almoradí (Alacant) i Las Zocas (Santa Cruz de Tenerife).

La Primitiva, un joc d'atzar amb història

La Primitiva és un dels jocs d'atzar més populars a Espanya, amb sortejos que se celebren els dilluns, dijous i dissabtes a les 21:30. Per participar, els jugadors han de seleccionar almenys sis números entre l'1 i el 49.

Els premis es distribueixen en diferents categories, des d'aquells que encerten tres números fins a la categoria especial, que inclou els sis números més el reintegrament. Si no hi ha encertants a la categoria especial, el pot s'acumula per al següent sorteig, cosa que pot generar premis milionaris com el de Tremp.