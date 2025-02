Preu de la llum avui, diumenge 16 de febrer, per hores

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 16 de febrer de 2025, és de 88,22 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dissabte, parlem d'una baixada de 2,21 euros. Recordem que, durant la jornada del 15 de febrer, la tarifa mitjana de llum estava situada en els 90,43 euros per MW/h.

Una bona notícia per als consumidors, encara que la baixada sigui mínima, sempre s'agraeix. De fet, les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) reflecteix aquest lleuger abaratiment. En la franja més cara de tot el diumenge, el preu del MW/h es quedarà molt a prop dels 160 euros.

Preu de la llum avui, diumenge 16 de febrer de 2025, hora a hora

El millor de tot és que, en la franja més econòmica, la tarifa baixarà molt més que en aquests últims dies. A més, els consumidors podran aprofitar les hores més barates, ja que les tindrem a la tarda. Durant una petita franja els preus baixaran amb força.

Així, de 13:00 a 14:00 el MW/h tindrà un preu de 33,9 euros, una tarifa bastant assequible. De 14:00 a 15:00 el preu del MW/h serà de 20 euros, però la tarifa més barata serà de 15:00 a 16:00, quan el preu del MW/h costarà 12 euros. No obstant això, de 16:00 a 17:00 el preu del MW/h tornarà a pujar fins als 40,3 euros.

13:00 - 14:00: 33,9 €/MWh.

14:00 - 15:00: 20 €/MWh.

15:00 - 16:00: 12 €/MWh .

. 16:00 - 17:00: 40,3 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el diumenge?

Quant a les franges més cares, el preu de la llum pujarà considerablement. Durant la matinada, per exemple, de 00:00 a 07:00 els preus del MW/h oscil·laran entre els 89 i els 99 euros. De 07:00 a 08:00, en canvi, el preu se situarà en els 106,64 euros per MW/h.

19:00 - 20:00: 161,56 €/MWh .

. 20:00 - 21:00: 154,95 €/MWh.

21:00 - 22:00: 138,77 €/MWh.

22:00 - 23:00: 131,51 €/MWh.

En la segona meitat del dia, de 19:00 a 20:00 trobarem el preu més car del diumenge: 161,56 euros. Entre les 20:00 i les 21:00, en canvi, el MW/h costarà 154,95 euros. Finalment, de 21:00 a 22:00 el preu del MW/h serà de 138,77 euros.

No hi ha dubte que amb aquestes dades, el preu de la llum continua sent un factor clau en l'economia de les llars espanyoles. Mentre els costos fluctuen, l'atenció continua posada en les mesures d'estalvi i en l'evolució del mercat energètic.