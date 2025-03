Sorpresa a Catalunya: l'empresa desconeguda que creix com l'escuma el 2025

Estem acostumats a sentir l'èxit de reconegudes empreses. Però, més enllà dels noms més populars, n'existeixen d'altres que en silenci segueixen el seu camí cap al més alt. Un exemple és una firma que està instal·lada a Catalunya i que els seus números no paren de créixer com l'escuma.

Es tracta d'Elha Laser Center, líder en depilació làser avançada a Espanya, però amb la seva seu ubicada a Girona. L'empresa continua accelerant el seu creixement amb l'obertura de 50 nous establiments el 2025. Aquesta expansió se suma a les 25 obertures realitzades durant 2024, consolidant la seva presència en el mercat nacional.

Amb aquests nous centres, assolirà un total de més de 150 establiments a tot el país, cosa que li permetrà arribar a noves ciutats i àrees on encara no operava. D'aquesta manera, mantindrà el seu model de negoci amb centres propis per garantir la qualitat i personalització del servei. Des de la seva fundació el 2015, Elha Laser Center ha aconseguit posicionar-se com una de les principals empreses en el sector de la depilació làser avançada.

Des de Girona a tot el país

Amb una cartera de més de 600.000 clients, es distingeix pel seu enfocament innovador, oferint tractaments d'alta qualitat a preus competitius. Tot això sense la necessitat d'adquirir bons i amb sessions individuals que brinden més flexibilitat al client. Álvaro Romero, director general, destaca que l'èxit es deu a la capacitat per fer accessible la depilació làser per a la majoria de la població.

"El 2015, la depilació làser era inaccessible per a molts, ara oferim el tractament més efectiu a preus competitius", explica. Així mateix, assegura que permeten als seus clients decidir quantes sessions volen sense necessitat de pagar per avançat, una altra clau del seu èxit. En paral·lel a la seva expansió nacional, Elha Laser Center segueix amb el seu ambiciós pla d'internacionalització.

Aquest 2025, incrementarà significativament la seva presència a Itàlia, amb l'objectiu de consolidar la seva posició en el mercat italià. A més, començarà a explorar la possibilitat d'ingressar en nous mercats europeus, amb vista a continuar el seu creixement al continent. Amb més de 450 empleats distribuïts pels centres i una facturació de més de 26 milions al tancament de 2024, Elha Laser Center continua evolucionant.

Elha Laser Center no té fre

L'empresa amb seu a Girona es distingeix per comptar amb tecnologia làser d'última generació, que inclou una potència de 6.000 W i un capçal refrigerat per minimitzar el dolor. A més, segueix implementant protocols pioners que asseguren la qualitat i la seguretat en cada sessió. Elha Laser Center va ser adquirit el 2022 pel fons d'inversió Adapta Capital, cosa que ha impulsat la seva expansió tant a Espanya com internacionalment.

Amb un model de negoci sòlid i una aposta clara per la qualitat, Elha Laser Center segueix consolidant-se com a líder en el sector. Un sector que està en auge des de fa anys. I és que la bellesa és ja part d'una societat que cada dia més aposta per cuidar-se.