Aquesta és l'empresa catalana que està creixent com l'escuma: més de 330 milions

Al el sector dels snacks, una empresa catalana està experimentant un creixement impressionant. Aquest 2024, la firma ha tancat amb xifres rècord, consolidant la seva posició al mercat. De fet, el seu creixement s'ha mantingut en el doble dígit, mostrant una notable expansió.

Es tracta de Frit Ravich, la qual ha aconseguit un augment en les seves vendes i segueix innovant en el seu sector. En només un any, la xifra de negoci ha ascendit a 332 milions d'euros, destacant per la seva capacitat d'adaptació i expansió. El seu èxit s'ha basat en una excel·lent acollida per part dels consumidors i una forta presència tant nacional com internacional.

Un creixement sostingut i una expansió internacional

L'any 2024, Frit Ravich ha aconseguit un increment del 10% en la seva xifra de negoci, assolint els 332 milions d'euros. Aquest creixement s'atribueix principalment a l'excel·lent acollida de les seves marques pròpies i dels productes que distribueix a l'àmbit nacional i internacional. L'empresa ha demostrat que sap diversificar el seu assortiment i adaptar-se a les necessitats del mercat.

Fundada en 1963 a Maçanet de la Selva, Frit Ravich va començar amb un petit grup d'amics que es van unir per emprendre un projecte. Des d'aleshores, ha evolucionat fins a convertir-se en un dels actors més importants del món dels snacks. El 2024, l'empresa va vendre 285 milions d'unitats, 24 milions més que l'any anterior.

A més del seu creixement intern, Frit Ravich ha ampliat la seva presència en mercats internacionals. Ha incorporat noves marques al seu assortiment, com Samai i Capri-Sun, per distribuir-les en sectors clau com Espanya, Andorra i el Marroc. Aquesta estratègia d'expansió ha estat clau per consolidar la seva posició al mercat global, especialment a Europa, Àfrica i Orient Mitjà.

Inversió i millores tecnològiques per assegurar el seu futur

Frit Ravich ha mantingut el seu enfocament en la inversió per assegurar el seu creixement sostingut, el 2024, l'empresa va augmentar la seva inversió en un 28%, assolint els set milions d'euros. Aquests fons s'han destinat principalment a la digitalització de processos, amb l'objectiu d'optimitzar la seva producció i operacions. La millora de les seves capacitats tecnològiques li permet adaptar-se a la demanda dels seus productes i assegurar que els seus processos siguin més eficients.

A més, Frit Ravich ha incorporat 100 nous empleats i 87 promocions internes, arribant als 1.200 treballadors. Aquest augment en la seva plantilla respon a la necessitat de reforçar la seva capacitat operativa per seguir afrontant el creixement de l'empresa i la seva expansió a l'àmbit global.

Amb un futur al davant, l'empresa té com a meta duplicar les seves vendes per a 2030 i assolir els 600 milions d'euros en facturació. La marca segueix apostant per la innovació i l'expansió, amb l'objectiu de consolidar-se com un dels principals actors del mercat de snacks a l'àmbit internacional.