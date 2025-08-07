simyo multiplica els GB sense apujar el preu: tarifes reformulades i 50 GB extra aquest estiu
L'operadora reformula les seves tarifes mòbils oferint més dades sense apujar els preus, mantenint la seva aposta per la flexibilitat, l'equitat i l'experiència de l'usuari
Si existeix un mercat competitiu i complex, aquest és sens dubte el de les telecomunicacions, una quantitat enorme d'operadors, amb tarifes per donar, vendre i regalar, és per això que en un mercat de telecomunicacions tan complicat és important destacar, ser visible.
simyo és una d'aquestes companyies que destaca, i és per això que ha tornat a moure fitxa d'una manera que beneficia directament la butxaca i l'experiència dels seus usuaris. L'operadora ha anunciat una completa reformulació de les seves tarifes mòbils, augmentant significativament la quantitat de gigues inclosos en els seus plans sense que això suposi un increment en el preu final. I, per si no fos prou, per celebrar l'arribada del bon temps, tots els clients, tant els actuals com els nous, rebran un bo de 50 GB totalment gratis per gaudir durant l'estiu.
Aquesta millora de tarifes de simyo consolida la seva posició com una de les opcions més atractives per a qui busca pagar únicament pel que necessita, sense renunciar a una generosa quantitat de dades per navegar, treballar o gaudir dels seus continguts preferits.
La filosofia de la companyia es manté intacta: oferir més per menys i tractar tots els seus clients per igual.
Flexibilitat: adapta la teva tarifa a la teva vida
Un dels pilars fonamentals de simyo és la flexibilitat. En un món en constant canvi, tenir una tarifa mòbil que s'adapti a les nostres necessitats és, sens dubte, bàsic.
L'empresa simyo permet als seus usuaris configurar el seu pla a mida, podent canviar-lo quan vulguin de manera ràpida i senzilla a través de la seva àrea personal. Aquesta llibertat total elimina la frustració d'estar lligat a condicions que ja no s'ajusten al nostre estil de vida, sigui per vacances, l'arribada de nous membres a la família o canvis en els nostres hàbits de consum. Es tracta de pagar pel que realment utilitzes, ni més ni menys.
Els teus gigues duren més: acumula i comparteix
Una altra de les grans avantatges competitives de simyo és la gestió intel·ligent de les dades. A diferència de moltes altres companyies on els gigues no consumits es perden en acabar el mes, a simyo duren el triple. Gràcies al seu sistema d'acumulació, els gigues que no gastes es guarden automàticament i pots utilitzar-los durant els tres mesos següents.
A més, la generositat s'estén amb la possibilitat de compartir gigues. Qualsevol client de simyo pot enviar dades a un altre, sense importar si està dins del mateix contracte. Aquesta funcionalitat, que es pot fer de manera puntual o programar-se mensualment, és ideal per donar un cop de mà a un amic o familiar que s'ha quedat curt de dades.
Una experiència de client que iguala a tothom
A simyo no hi ha distincions. La recent millora de tarifes, igual que totes les promocions, s'aplica per igual a tota la seva base de clients. No importa si fa anys que ets a la companyia o acabes d'arribar, si tens un contracte o una línia de prepagament; les condicions avantatjoses són per a tothom. Aquest compromís per tractar tothom igual de bé és un senyal d'identitat que fidelitza i genera una comunitat d'usuaris satisfets.
Tarifes mòbils destacades per a cada necessitat
La nova estructura de tarifes està dissenyada per cobrir un ampli espectre d'usuaris, des dels que busquen el màxim estalvi fins als més exigents en consum de dades.
Tarifes Qualitat/Preu
- 50 GB + Trucades il·limitades per 7,5 €
- 100 GB + Trucades il·limitades per 10 €
- 150 GB + Trucades il·limitades per 14 €
Tarifes més econòmiques
- 8 GB + 0 min per 2 €
- 8 GB + 120 min per 3,5 €
- 8 GB + Il·limitades per 5 €
- 50 GB + 120 min per 6 €
Tarifes amb molts gigues
- 300 GB + 0 min per 17 €
- 300 GB + Trucades il·limitades per 20 €
Amb aquesta potent combinació de tarifes millorades, el regal de 50 GB per a l'estiu i els seus atributs únics de flexibilitat i gestió de dades, simyo es reafirma com una opció intel·ligent per a qui busca un servei mòbil, just, transparent i adaptat als nous temps.
Ara només falta que escullis quina és la millor opció per a tu… i que gaudeixis de la millor tarifa possible… amb 50 gigues… de regal d'estiu.
