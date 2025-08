Preu de la llum avui, dijous 7 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?

El preu mitjà de la llum per a aquest dijous, 7 d'agost de 2025, és de 84,06 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb la tarifa mitjana de dimecres, parlem d'una nova pujada, de 5,79 euros. Recordem que, en la jornada del 6 d'agost, el preu mitjà de la llum se situava en els 78,27 euros per MWh.

En les dades de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) es pot apreciar clarament aquesta pujada. En la franja més cara de tota la jornada el preu del MWh es dispararà per sobre dels 145 euros. A més, ni tan sols en el tram més barat de la jornada el preu del MWh no baixarà dels 26 euros.

Preu de la llum avui, dijous 7 d'agost de 2025, hora a hora

Com sempre, la tarda tornarà a ser la franja més assequible de tot el dijous, encara que tampoc per llançar coets. Els preus de l'electricitat baixaran força respecte a la matinada i a la nit. Igualment, seguirem parlant de tarifes força elevades, sobretot si les comparem amb les de la setmana passada.

Així, d'11:00 a 13:00 i de 15:00 a 16:00 tindrem el preu mínim del dia: 26,39 euros per MWh. Entre les 13:00 i les 14:00 el preu del MWh se situarà en els 28,42 euros. Finalment, de 14:00 a 15:00 i de 16:00 a 17:00 el preu del MWh se situarà en els 27,2 euros.

11:00 - 13:00: 26,39 €/MWh

13:00 - 14:00: 28,42 €/MWh

14:00 - 15:00: 27,2 €/MWh

15:00 - 16:00: 26,39 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dijous?

Durant la matinada de dijous, de 00:00 a 07:00, els preus del MWh oscil·laran entre els 105 i els 116 euros. De 07:00 a 08:00 el MWh pujarà una mica de preu, fins als 119,28 euros. La situació tampoc millorarà gaire de 08:00 a 09:00, perquè el MWh tindrà un preu de 119,22 euros.

07:00 - 08:00: 119,28 €/MWh

08:00 - 09:00: 119,22 €/MWh

21:00 - 22:00: 145,01 €/MWh

22:00 - 23:00: 125,16 €/MWh

A la nit, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh se situarà en els 115,42 euros. De 21:00 a 22:00 tindrem la tarifa més alta de tot el dijous: 145,01 euros. Finalment, de 22:00 a 23:00 el preu del MWh se situarà en els 125,16 euros.