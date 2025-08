Ni Bilbao ni Madrid: aquesta és la ciutat més mal educada de tot Espanya el 2025

Un estudi nacional, realitzat per la plataforma educativa Preply, ha revelat quina és la ciutat on es percep un comportament més maleducat a Espanya. Per sorpresa, els resultats no han mostrat la capital ni una ciutat especialment polèmica.

L'estudi està basat en opinions i enquestes realitzades a més de 1.500 residents, recollides en 19 regions d'Espanya. Es tracta d'una anàlisi que reflecteix percepcions més que dades objectives, però que igualment genera debat.

Com mesuren l'educació?

L'estudi ha mesurat el nivell de mala educació en diferents ciutats espanyoles a través d'una escala del 0 al 10. En aquesta puntuació, com més alta és la xifra, més gran és la percepció de comportaments maleducats entre els habitants d'aquesta ciutat. Per contra, una nota propera a 0 indica que els ciutadans són vistos com especialment educats, respectuosos i correctes en el seu dia a dia.

Per determinar aquesta puntuació, s'han valorat diferents aspectes del comportament quotidià. Saludar o no en entrar a un lloc, cedir el pas, parlar en veu alta en públic, mantenir la distància personal, respectar les cues...

Aquests gestos, considerats pels residents, donen lloc a una mitjana numèrica que reflecteix el nivell general de cortesia (o la manca d'aquesta) a cada ciutat. També s'han tingut en compte actituds en l'entorn urbà, com el civisme en el trànsit o el tracte en espais compartits.

La mitjana nacional espanyola està situada en 5,53. La ciutat d'Elx, a Alacant, ha superat aquesta mitjana, obtenint una preocupant puntuació de 5,91. Com a resultat, això ha situat la ciutat valenciana com la tercera ciutat més maleducada d'Espanya.

Més resultats de la investigació

L'estudi també ha identificat quins són els comportaments maleducats més comuns a Espanya. Entre ells en destaquen dos per sobre de la resta: estar constantment amb el mòbil quan s'està acompanyat i no acollir forasters. La ciutat que més repeteix aquests comportaments és Sant Sebastià en ambdós casos.

Però no tot és negatiu. Preply també ha analitzat quines són les ciutats més educades (en aquest cas, va guanyar Vigo) i quines són les més generoses (aquí va guanyar Valladolid). En total, s'han comparat més de 20 localitats.

Les tres ciutats més maleducades

Elx, a Alacant, va obtenir una alta posició en el rànquing de mala educació, però quines són les dues regions que van quedar pitjor que aquesta ciutat?

En primer lloc, amb un 6,06 de mala educació, Santa Cruz de Tenerife lidera la classificació. En segon lloc, molt a prop, Granada ocupa el lloc, amb un 5,95.

Des de Preply expliquen que l'estudi no busca assenyalar negativament cap ciutat, sinó mostrar tendències generals en els hàbits socials de diferents localitats espanyoles.