Santoral d’avui, divendres 8 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest divendres, 8 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica recorda el fundador de l’Orde de Predicadors, també coneguts com a dominicans
Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un religiós espanyol patró dels astrònoms i els científics.
Qui va ser Sant Domènec de Guzmán, el sant més important de divendres, 8 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda Sant Domènec de Guzmán, que va néixer a Caleruega, Burgos, cap a l'any 1170.
Quan era adolescent, es va traslladar a Palència per estudiar arts i teologia. Va exercir com a professor i es va fer canonge regular a la catedral d'Osma el 1190.
Un any després va vendre els seus llibres per ajudar els pobres de la fam que assotava Castella. Va ser ordenat sacerdot i nomenat regent de la Càtedra d'Escriptura Sagrada a l'Estudi de Palència.
Va viatjar a Dinamarca i a Roma, confirmant definitivament l'antiga vocació missionera. Convençut que els heretges càtars havien de ser convertits al catolicisme, va començar a formar el moviment que a poc a poc aniria prenent forma.
Sant Domènec de Guzmán va establir a Tolosa la primera casa masculina de la seva ordre. De tornada de Roma, tria amb els seus companys la regla de Sant Agustí per a la seva ordre. Al desembre de 1216 va rebre del papa Honori III la butlla Religiosam Vitam per la qual va confirmar l'Orde de Predicadors.
Amb la seva orde estructurada i més de 60 comunitats en funcionament, va morir l'any 1221 després d'una breu malaltia, als 50 anys d'edat, al convent de Bolonya.
Domènec és un nom d'origen llatí, el significat del qual és 'consagrat al Senyor'. A Espanya, aquest dia uns 40.256 homes celebren la seva onomàstica gràcies a Sant Domènec de Guzmán.
Sant Famiano de Galese
Sant Famiano de Galese va ser un monjo cistercenc del segle XII que va dedicar la seva vida a la devoció religiosa i al servei als pobres. Després de repartir els seus béns entre els necessitats, va emprendre pelegrinatges que el van portar a establir-se a Galese, a la Toscana. Allà, va adoptar l'hàbit cistercenc i va viure com a ermità fins a la seva mort el 1150.
Santa Bonifacia Rodríguez Castro
Santa Bonifacia Rodríguez Castro va ser una religiosa espanyola, fundadora de la Congregació de Serventes de Sant Josep. Va aprendre l'ofici de cordonera i va treballar per ajudar la seva família després de la mort del seu pare. Es va dedicar a l'oració i al servei de les dones treballadores, fundant la congregació al seu propi taller.
Altres sants: el santoral complet de divendres 8 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Marino d'Anazarbe
- Sant Mummolo de Bordeus
- Sant Pau Ke Tingzhu
- Sant Sever de Vienne
Més notícies: