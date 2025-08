Preu de la llum avui, dilluns 4 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata?

Pujada força rellevant del preu de la llum per iniciar la nova setmana. Aquest dilluns dia 4 d’agost de 2025, el preu mitjà de la llum se situa en els 65,55 euros per megawatt hora (MWh). Un cost que no és, en absolut, entre els més barats dels darrers dies.

Cal tenir en compte que el cost mitjà de la jornada anterior, és a dir, del diumenge, ha estat en els 29,88 euros per megawatt hora (MWh). Per tant, hi ha hagut una pujada d’un total de 35,67 euros de mitjana. Així s’ha pogut deduir de les dades proporcionades per l’Operador de Mercat Ibèric d’Energia (OMIE).

Preu de la llum avui, dilluns 4 d’agost de 2025, hora a hora

Aquesta pujada es reflecteix també en els preus per hores. Mentre que aquest diumenge havíem tingut costos per sota de 0 euros, per al dilluns no hi ha cap preu tan baix. I, a més, són pocs els que freguen aquests 0 euros per MWh.

Les hores més barates del dia seran les del migdia. Entre les 12:00 i les 17:00 serà quan la llum es pagarà a preus més baixos i tots ells molt similars. De fet, el cost més econòmic serà entre les 14:00 i les 16:00, amb un mateix preu de 3,52 €/MWh.

12:00 - 13:00: 6,75 €/MWh

13:00 - 14:00: 4,05 €/MWh

14:00 - 16:00: 3,52 €/MWh

16:00 - 17:00: 5,79 €/MWh

I quan serà més cara la llum el dilluns?

Una cosa que destaca respecte a la jornada anterior és el preu màxim del dia. Mentre que aquest diumenge no ha passat dels 100 €/MWh, per al dilluns aquest cost és de 168,02 €/MWh. Aquest preu s’assolirà entre les 21:00 i les 22:00.

07:00 - 08:00: 106,23 €/MWh

21:00 - 22:00: 168,02 €/MWh

22:00 - 23:00: 138,8 €/MWh

23:00 - 00:00: 115,04 €/MWh

Hi ha altres hores que tenen preus cars també, tot i que no tant. Totes coincideixen amb les de la nit, i alguna també de primeres hores del matí. Són les hores que serà millor evitar per fer grans consums de llum, pel bé de la nostra butxaca.