Santoral de hoy, viernes 8 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este viernes, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a un religioso español patrón de los astrónomos y los científicos.

¿Quién fue Santo Domingo de Guzmán, el Santo más importante del viernes, 8 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a Santo Domingo de Guzmán que nació en Caleruega, Burgos, hacia el año 1170.

Siendo adolescente se trasladó a Palencia para estudiar artes y teología. Ejerció como profesor y se hizo canónigo regular en la catedral de Osma en 1190.

Un año después vendió sus libros para ayudar a los pobres del hambre que asolaba Castilla. Fue ordenado sacerdote y nombrado regente de la Cátedra de Sagrada Escritura en el Estudio de Palencia.

Viajó a Dinamarca y a Roma confirmando definitivamente antigua vocación misionera. Convencido de que los herejes cátaros debían ser convertidos al catolicismo, comenzó a formar el movimiento que poco a poco iría tomando forma.

Santo Domingo de Guzmán estableció en Toulouse la primera casa masculina de su Orden. De regreso de Roma elige con sus compañeros la regla de San Agustín para su orden. En diciembre de 1216 recibió del papa Honorio III la bula Religiosam Vitam por la que confirmó la Orden de Predicadores.

Con su orden estructurada y más de 60 comunidades en funcionamiento falleció en el año 1221 tras una breve enfermedad, a los 50 años de edad, en el convento de Bolonia.

Domingo es un nombre de origen latino, cuyo significado es 'consagrado al Señor'. En España, este día unos 40.256 hombres celebran su onomástica gracias a Santo Domingo de Guzmán.

San Famiano de Galese

San Famiano de Galese fue un monje cisterciense del siglo XII que dedicó su vida a la devoción religiosa y el servicio a los pobres. Después de repartir sus bienes entre los necesitados, emprendió peregrinaciones que lo llevaron a establecerse en Galese, en la Toscana. Allí, adoptó el hábito Cisterciense y vivió como ermitaño hasta su muerte en 1150.

Santa Bonifacia Rodríguez Castro

Santa Bonifacia Rodríguez Castro fue una religiosa española, fundadora de la Congregación de Siervas de San José. Aprendió el oficio de cordonera y trabajó para ayudar a su familia tras la muerte de su padre. Se dedicó a la oración y al servicio de las mujeres trabajadoras, fundando la congregación en su propio taller.

Otros Santos: el Santoral completo del viernes 8 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: