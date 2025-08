Preu de la llum avui, diumenge 3 d’agost, per hores: quan és més cara i més barata

Els preus de la llum per a aquest diumenge es mantenen força similars als de dissabte. Així ho ha confirmat l'Operador de Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) amb les seves dades. I és que sembla que per a aquest darrer dia de la setmana, diumenge 3 d'agost, el preu mitjà de la llum és de 29,88 euros per megawatt hora (MWh).

Cal tenir en compte que el cost mitjà de la llum dissabte ha estat de 37,24 euros per megawatt hora (MWh). És a dir, que la diferència és tan sols d'uns set euros. El preu ha anat a la baixa, i això és una bona notícia per als consumidors, que pagaran diumenge de mitjana 7,36 euros menys per MWh.

Preu de la llum avui, diumenge 3 d'agost de 2025, hora a hora

Les alegries continuen si observem els preus amb més detall. És així perquè una jornada més els preus de la llum arribaran a nombres negatius. Això no vol dir que ens pagaran per la llum consumida, però sí que el cost en aquestes hores serà irrisori.

Si ens fixem en les hores més barates del dia, són les que van de les 10:00 a les 19:00. El que en traiem en clar d'això és que durant bona part del dia els preus seran molt baixos. Tant és així que arribaran als -5 €/MWh entre les 13:00 i les 14:00.

12:00 - 13:00: -3 €/MWh

13:00 - 14:00: -5 €/MWh

14:00 - 15:00: -4 €/MWh

15:00 - 16:00: -4,98 €/MWh

I quan serà més cara la llum diumenge?

És cert que tot i que la llum es pagarà molt barata durant la major part del dia, hi ha altres hores que seran força cares. Les que serà millor evitar per a consums de llum excessius si el que volem és estalviar a la factura del mes.

00:00 - 01:00: 80,4 €/MWh

21:00 - 22:00: 96,13 €/MWh

22:00 - 23:00: 97,4 €/MWh

23:00 - 00:00: 85,09 €/MWh

El moment del dia en què la llum es pagarà més cara és entre les 22:00 i les 23:00. Si ho pensem bé, no és una hora tan dolenta, ja que és el moment de descans per a molts. Això sí, compte amb l'hora per excel·lència del sopar, ja que el preu gairebé no és més baix.