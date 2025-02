Santoral d'avui, divendres 7 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial al patró de caminants, muntanyencs i pelegrins.

Qui va ser Sant Ricard, el Sant més important del divendres, 7 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest divendres a Sant Ricard, rei d'Anglaterra que va néixer a Wessex l'any 644. Va portar una vida noble i pietosa, i va saber transmetre aquests valors a la família que va formar.

L'any 720 va pelegrinar, juntament amb els seus tres fills, des de França fins a Roma. El seu desig era venerar les relíquies dels Sants apòstols i conèixer el papa Gregori II.

Tanmateix, el sant no va poder completar la seva missió ja que abans d'arribar va emmalaltir i va morir. Tot i això, els seus fills van voler fer realitat el desig del seu pare i van arribar a la Ciutat Eterna. D'aquesta manera es van convertir en tres coneguts sants: Santa Walburga, Sant Willibald i Sant Winebald.

Gràcies al seu llegat és pel que es coneixen més detalls, encara que escassos, sobre la vida de sant Ricard pelegrí. Després de morir, les seves restes van ser enterrades a la basílica de Sant Frediano, a la ciutat italiana de Lucca, on expliquen que van sorgir nombrosos miracles.

Ricard és un nom masculí que procedeix de l'alemany antic i significa "rei fort" o "fortalesa". Aquest dia uns 78.560 homes a Espanya podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Ricard.

Beat Papa Pius IX

El beat Papa Pius IX va ser un pontífex d'origen italià que va viure entre els segles XVIII i XIX. Va proclamar la veritat de Crist, a qui estava íntimament unit. Va instituir moltes seus episcopals i va promoure el culte de la santíssima Verge María a més de convocar el Concili Vaticà I.

Beat Adalberto Nierychlewski

El beat Adalbert Nierychlewski va ser un religiós polonès que va viure al segle XX i va pertànyer a la Congregació de Sant Miquel. Va redactar un document defensant la dignitat humana i la religió sota l'ocupació d'un règim militar oposat a això. Per aquesta raó va resultar deportat al camp de concentració d'Auschwitz, on va ser executat per la seva fe en Crist.

Altres Sants: el Santoral complet del divendres 7 de febrer

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: