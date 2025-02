Confirmat: Cauen dos grans premis de l'últim sorteig de l'Euromillones a Espanya

El sorteig de l'Euromillones torna a repartir fortuna a Espanya. Cada setmana, milions de jugadors proven la seva sort amb l'esperança de canviar les seves vides en un instant. Amb només una combinació de números i estrelles, el destí pot fer un gir inesperat.

Aquest divendres, 31 de gener, el sorteig ha deixat dos premis destacats en territori espanyol. Saragossa i Marrachí (Mallorca) han estat les localitats agraciades en aquesta ocasió. Mentre que el primer premi ha quedat desert, així que el pot continua acumulant-se per al pròxim sorteig.

La combinació guanyadora de l'Euromillones ha estat la següent: 22, 30, 41, 44 i 49. Les estrelles han correspost als números 02 i 07. Pel que fa al sorteig de ‘El Millón’, la combinació afortunada ha estat LFS46923, es tracta d'un codi assignat automàticament a cada bitllet a Espanya.

L'únic premi de segona categoria de l'Euromillones d'ahir cau a Saragossa

Un premi de segona categoria de l'Euromillones s'atorga als jugadors que encerten els cinc números principals de la combinació guanyadora i una de les dues estrelles. El seu import varia en cada sorteig, ja que depèn del nombre d'encertants i del fons destinat als premis.

Aquesta vegada, a tota Europa, només un bitllet ha aconseguit el segon premi de la jornada. La sort ha volgut que el guanyador sigui un jugador espanyol. Aquest bitllet, validat a Saragossa capital, li ha atorgat un premi de 662.500 euros.

L'afortunat ha fregat el pot milionari, però s'ha quedat a un pas de la primera categoria. Com que no hi ha cap encertant dels cinc números i les dues estrelles, el gran premi s'acumula per al pròxim sorteig.

‘El Millón’ de l'Euromillones cau a Mallorca i deixa un altre gran afortunat

A més de l'Euromillones, Espanya compta amb el sorteig addicional de ‘El Millón’. Aquest premi reparteix un milió d'euros en cada jornada entre els jugadors amb bitllets segellats al país.

En aquesta ocasió, la combinació guanyadora ha estat LFS46923. El bitllet premiat ha estat validat a Marrachí, un municipi mallorquí de 40.000 habitants. Un jugador de l'illa ha vist el seu compte bancari créixer de la nit al dia.

I com no hi ha encertants de primera categoria, el pot s'acumula per al pròxim sorteig. En la jornada de dimarts, 4 de febrer, els jugadors tindran la possibilitat d'optar a un premi que supera els 28 milions d'euros.

Cada vegada que el pot queda desert, el premi continua creixent. Això converteix l'Euromillones en una de les loteries més atractives d'Europa. L'emoció augmenta quan les xifres arriben a quantitats milionàries.

Com funciona l'Euromillones

L'Euromillones és una loteria europea organitzada per diversos països. Se celebra cada dimarts i divendres i ofereix premis milionaris a aquells que encerten la seva combinació. Per jugar, cal triar cinc números de l'1 al 50 i dues estrelles de l'1 al 12, i hi ha diverses categories de premis segons els encerts aconseguits.

El preu d'un bitllet estàndard és de 2,50 euros. A Espanya, en participar, s'accedeix automàticament al sorteig de ‘El Millón’, que atorga un premi d'un milió d'euros a un jugador nacional.