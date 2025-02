Preu de la llum avui, diumenge 2 de febrer, per hores: Quan és més cara i més barata

El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 2 de febrer de 2025, és de 124,74 euros per megawatt hora (MW/h). Si ho comparem amb el preu mitjà del dissabte, parlem d'una notòria pujada de 29,48 euros. I tot perquè, en la jornada de l'1 de febrer, la tarifa mitjana de la llum era de 95,26 euros per MW/h.

En revisar les dades proporcionades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) es poden identificar alguns aspectes destacats. El preu de la llum per a aquest diumenge, mostra una gran variabilitat al llarg de tot el dia, amb diferències significatives entre les hores més barates i les més cares. Si es comparen la franja més barata i la més cara del dia, la diferència entre totes dues és de 81,07 €/MWh.

Preu de la llum avui, diumenge 2 de febrer de 2025, hora a hora

Tot i que aquesta jornada presenta preus de l'electricitat força elevats, hi ha certes franges horàries en què el cost és més baix. Més concretament, entre les 12:00 i les 15:00 hores, el preu del MWh es manté per sota dels 100 euros. Encara que el tram més barat del dia es dona de 12:00 a 13:00 hores, quan la llum té un preu de 92,88 €/MWh.

No obstant això, hi ha altres franges que també es poden aprofitar per estalviar en la pròxima factura. Entre les 13:00 i les 15:00 hores, el preu es manté en 95 €/MWh, sent la segona millor tarifa del dia. A més, també es pot aprofitar de 15:00 a 16:00 hores, ja que el preu puja lleugerament a 99,45 €/MWh.

12:00 - 13:00: 92,88 €/MWh .

. 13:00 - 14:00: 95 €/MWh.

14:00 - 15:00: 95 €/MWh.

15:00 - 16:00: 99,45 €/MWh.

I quan serà més cara la llum el diumenge?

Normalment, els preus més alts de la llum es concentren en les últimes hores de la tarda i la nit. I aquest primer diumenge de febrer no és l'excepció. Avui el preu de la llum assolirà el seu preu més elevat de 19:00 a 20:00 hores, quan el cost del MWh serà de 173,95 euros.

18:00 - 19:00: 164,14 €/MWh.

19:00 - 20:00: 173,95 €/MWh .

. 20:00 - 21:00: 165,50 €/MWh.

21:00 - 22:00: 155,77 €/MWh.

A més, altres hores de la tarda i la nit també registraran preus elevats. Entre les 18:00 i les 21:00 hores, l'electricitat es mantindrà per sobre dels 160 €/MWh, amb pics de 164,14 €/MWh a les 18:00 i 165,50 €/MWh a les 20:00 hores. Així doncs, si vols reduir el cost de la teva pròxima factura de la llum, hauries d'evitar fer un consum excessiu durant aquestes franges.