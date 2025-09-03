Santoral d’avui, dijous 4 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dijous, 4 de setembre de 2025, l’Església Catòlica recorda un profeta bíblic
El Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró dels legisladors i la no-violència.
Qui va ser Sant Moisès, el sant més important d'aquest dijous 4 de setembre?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Moisès, que va ser escollit per Déu per salvar el seu poble.
Criat per la filla d'un faraó, el sant va ser trobat en una cistella al riu Nil i adoptat per ella. Això li va permetre rebre l'educació dels egipcis per convertir-se després en l'alliberador del poble hebreu.
Amic de Déu, pare del poble, legislador, jutge, guerrer, alliberador... Moisès és, juntament amb Abraham, un personatge central de l'Antic Testament. És el mediador de l'Aliança renovada al Sinaí, i també l'organitzador de la teocràcia hebrea.
La seva popularitat en la història d'Israel va arribar fins a l'extrem que moltes vegades el Messies és concebut com una reencarnació del gran "Profeta" de l'Antic Testament. La figura de Moisès va quedar en la memòria de totes les generacions com l'amic de Déu per excel·lència.
El seu record es va mantenir en el poble d'Israel. La seva obra, la "Llei", va suposar la base de la vida religiosa i política del poble escollit fins als temps del Messies.
Moisès és un nom masculí d'origen hebreu que significa 'el qui és salvat de les aigües'. Aquest dia a Espanya, uns 22.821 homes celebren el seu sant gràcies a Sant Moisès profeta.
Santa Rosalia de Palermo
Santa Rosalia de Palermo va ser una religiosa nascuda a Palerm, Itàlia, al segle XII. Després de rebutjar un matrimoni concertat, es va retirar a una vida de solitud i ascetisme en una cova del Mont Pellegrino, a prop de Palerm, durant més d'una dècada. El seu culte es va difondre i se li van atribuir nombrosos miracles, especialment l'eradicació d'una epidèmia de pesta, que segons la tradició va cessar el 1624 després de la processó de les seves restes trobades.
San Marino
San Marino va ser, segons la tradició, un picapedrer i diaca dàlmata que va viure a finals del segle III. Va emigrar a Rímini i es va refugiar al Mont Titano fugint de la persecució anticristiana. Allà va fundar una comunitat i va viure com a ermità.
Altres sants: el santoral complet del dijous 4 de setembre
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Santa Ida de Herzfeld
- Beat Bernardo Leda Grau
- Beata Catalina Mattei
- Beat Escipió Jeroni Brigéat de Lambert
Més notícies: