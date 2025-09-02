Santoral d’avui, dimecres 3 de setembre de 2025: Quin sant se celebra avui?
Aquest dimecres, 3 de setembre de 2025, el santoral de l'Església Catòlica recorda un home reconegut per la tradició com un dels més grans doctors de l'Església
Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró de músics, cantants, estudiants i mestres. També és conegut com a protector contra les plagues i la gota.
Qui va ser Sant Gregori Magne, el sant més important de dimecres, 3 de setembre?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui Sant Gregori Magne nascut a Roma al voltant de l'any 540. Era fill d'un senador que va arribar a renunciar al món i es va convertir en un dels set diaques de Roma.
Va rebre una acurada educació, després de la qual l'emperador Justí el va nomenar, l'any 574, magistrat principal de Roma.
Després de la mort del seu pare va construir set monestirs, l'últim d'ells a casa seva a Roma, conegut com a Monestir Benedictí de Sant Andreu. Va ser als 35 anys quan va prendre l'hàbit monàstic. Va ser ordenat diaca i nomenat legat pontifici a Constantinoble.
Després de la mort del papa Pelagi, Sant Gregori va ser escollit unànimement com el seu successor el dia 3 de setembre de l'any 590.
Va exercir el seu càrrec orientat a ajudar els pobres, en la propagació i consolidació de la fe. Va mantenir contacte amb totes les esglésies i va ser autor de grans obres, entre les quals, magnífiques contribucions a la litúrgia de la missa i l'ofici.
La seva gran tasca li va valer el nom de "El Gran".
Gregori és un nom masculí d'origen grec que significa 'vigilant'. Aquest dia a Espanya uns 29.626 homes podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Gregori Magne.
Santa Febe de Corint
Santa Febe de Corint va ser una dona cristiana del segle I que va servir com a ministra a l'església de Cencrea, prop de Corint. El seu nom és esmentat per Sant Pau a la seva Epístola als Romans. Pau la va recomanar a la comunitat romana com a benefactora i va demanar que fos rebuda dignament.
Beat Guala d'Astino
El beat Guala de Brescia va ser un bisbe i frare dominic italià del segle XII que va pertànyer a l'Orde de Predicadors. És conegut per la seva promoció de la pau i el seu compromís amb la fe. Enviat per Sant Domènec a fundar el convent de Brescia, més tard va ser ordenat bisbe d'aquesta diòcesi.
Altres sants: el santoral complet de dimecres 3 de setembre
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Rimagil de Stavelot
- Sant Sandali de Còrdova
- Sant Auxà de Milà
- Santa Basilisa de Nicomèdia
