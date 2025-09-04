Santoral de hoy, viernes 5 de septiembre de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este viernes, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a una religiosa de nacionalidad albanesa e india, ​​​que fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950.

¿Quién fue Santa Madre Teresa de Calcuta, la festividad más importante del viernes, 5 de septiembre?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a Santa Madre Teresa de Calcuta que nació en agosto de 1910 en Macedonia del Norte. Su nombre real era Agnes Gonxha Bojaxhiu.

Era la menor de los hijos de un matrimonio albanés acomodado cuya familia pertenecía a una población procedente de Kosovo. Tras la repentina muerte del padre de la santa, la madre de esta la educó en la religión católica.

Descubrió su vocación desde temprana edad, y al cumplir 18 años ya había decidido que estaba destinada a la vida religiosa. Entonces cambió su nombre por el de 'Teresa' en referencia a la patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux.

Dedicó las siguintes dos décadas a enseñar en el convento irlandés de Loreto. Una labor que la llevó a preocuparse también por los enfermos y por los pobres y vagabundos de la ciudad de Calcuta. Fundó una congregación para ayudar a los marginados de la sociedad.

En los años 70 ya era internacionalmente conocida. Había adquirido reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos.

Su entrega al servicio de los más vulnerables, su humildad y la simplicidad de su vida la convirtieron en símbolo de fe y solidaridad. Razón por la que resultó galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979 y canonizada como santa por la Iglesia Católica en 2016.

Teresa es un nombre femenino de origen griego, que significa 'la que siega o cosecha'. Actualmente en España, 107.840 mujeres celebran su santo este día gracias a Santa Madre Teresa de Calcuta.

San Lorenzo Giustiniani

San Lorenzo Giustiniani fue un prelado italiano del siglo XIV, primer patriarca de Venecia. Es recordado por su trabajo como escritor ascético, reformador de costumbres y por su profunda espiritualidad. Fue el fundador de la Congregación de Canónigos Regulares de Letrán.

Beata María de los Apóstoles

La beata María de los Apóstoles fue una religiosa nacida en Alemania en el siglo XIX. Mujer con un espíritu incansable e implacable en su vocación misionera, consagró su vida a la expansión del Evangelio. Fundó el Instituto de Hermanas del Divino Salvador, en Tivoli, población del Lacio.

Otros Santos: el Santoral completo del viernes 5 de septiembre

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: