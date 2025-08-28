Santoral d’avui, divendres 29 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest divendres, 29 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica honra una màrtir romana del segle II que es va convertir al cristianisme per influència de la seva serventa
Aquest divendres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda una dona que freqüentava les catacumbes de Roma on acudia a celebrar actes cristians juntament amb altres fidels.
Qui és Santa Sabina de Roma, la festivitat més important del divendres, 29 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda Santa Sabina de Roma, que va néixer a Roma al segle II. Pertanyia a una família de patricis romans. La seva conversió al cristianisme va ser gràcies a la seva serventa, que era d'origen sirià.
Totes dues freqüentaven les catacumbes de Roma on feien reunions clandestines amb cristians per escapar de les persecucions. Cal recordar que el segle II va ser un dels períodes més sanguinaris per a les comunitats cristianes, que eren contínuament objecte de violències i abusos.
Quan la serventa va ser capturada i torturada fins a la mort, Santa Sabina va sortir a la llum. Llavors, aquesta va ser portada davant el prefecte Elpidi, que va insistir perquè abjurés.
Tanmateix, la Santa va rebutjar aquesta possibilitat i va reafirmar la seva sòlida fe en Jesucrist. Després d'això, va ser condemnada a mort per decapitació per part de les autoritats.
Sabina és un nom de dona d'origen llatí, el significat del qual està relacionat amb la procedència de l'antic poble itàlic, els sabins. A Espanya, unes 5.713 dones podrien celebrar el seu sant aquest dia gràcies a Santa Sabina.
Sant Mederic d'Autun
Sant Mederic d'Autun va ser un prevere nascut al segle VII a França que, després de ser abat, es va retirar a viure prop de París com a ermità. Un cop descobert, va tornar al monestir on va morir. És recordat per la seva santedat, el seu zel en el compliment de la regla monàstica i la fundació d'una comunitat que ajudava altres monjos a progressar en la virtut.
Beata María de la Creu Jugan
La beata María de la Creu Jugan va néixer a Rennes, França, al segle XIX. A l'edat de 25 anys, es va fer membre de la Tercera Ordre creada al segle XVII per Sant Joan Eudes. És reconeguda per fundar la Congregació de les Germanetes dels Pobres, la missió de la qual era demanar almoina per ajudar la gent gran necessitada.
Altres Sants: el Santoral complet del divendres 29 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Adelf de Metz
- Santa Teresa Bracco
- Sant Sebbo d'Anglaterra
- Beat Edmundo Ignasi Rice
- Beat Lluís Vulfiloci Huppy
- Beat Francesc Monzón Romeo
Més notícies: