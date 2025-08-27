Santoral d’avui, dijous 28 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dijous, 28 d’agost de 2025, l’Església Catòlica recorda el patró dels enginyers
El Santoral de l'Església Catòlica recorda un religiós que destacà per la seva profunda intel·ligència així com per la seva obra filosòfica i teològica que emfasitza la raó i la fe.
Qui va ser Sant Agustí d'Hipona, el sant més important d'aquest dijous 28 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial Sant Agustí d'Hipona. Va néixer l'any 354 a l'antiga ciutat nord-africana de Tagaste, aleshores província de l'Imperi Romà.
Fill de Santa Mònica, una dona exemple de pietat i bondat, sempre preocupada pel benestar de la seva família, fins i tot en les circumstàncies més adverses.
Sant Agustí començà com a catecumen a Milà, on es convertí al cristianisme. Admirat per les celebracions litúrgiques del bisbe Ambròs, aquest li mostrà les epístoles de Pau de Tars. Uns escrits que foren claus en la seva decisió de convertir-se al cristianisme, deixant enrere el maniqueisme.
La notícia omplí d'alegria la seva mare, que li cercà un matrimoni d'acord amb el seu estatus social. Sant Agustí d'Hipona, però, decidí portar la vida d'un asceta.
El sant va morir a Hipona l'any 430 mentre la ciutat era assetjada pels vàndals.
Sant Agustí és considerat el Doctor de la Gràcia, i és, a més, el màxim pensador del cristianisme del primer mil·lenni. Autor prolífic, dedicà gran part de la seva vida a escriure sobre filosofia i teologia. Les seves obres més destacades són Confessions i La ciutat de Déu
Agustí és un nom masculí d'origen llatí que significa 'el venerat'. A Espanya, uns 58.714 homes celebren aquest dia el seu sant gràcies a Sant Agustí d'Hipona.
Sant Alexandre de Constantinoble
Sant Alexandre de Constantinoble fou un bisbe nascut a Orient Mitjà que visqué a la segona meitat del segle IV. És recordat principalment per la seva oposició a l'heretgia arriana i les seves controvèrsies amb Arri i els seus seguidors a l'Església de Constantinoble. Va ser una figura clau en la defensa de l'ortodòxia cristiana en el període post-nicè, especialment després de la fundació de Constantinoble.
Beat Fra Juníper Serra
El beat Fra Juníper Serra fou un missioner franciscà originari de Mallorca, que visqué al segle XVIII. Fundà una xarxa de missions a l'Alta Califòrnia que afavorí la colonització espanyola de la regió. Es convertí en una figura central per a l'establiment de diverses ciutats i el sistema de missions californianes.
Altres sants: el santoral complet del dijous 28 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Julià de Brivet
- Sant Moisès Etíop
- Sant Vicini de Sarsina
- Sant Vivià de Saintes
Més notícies: