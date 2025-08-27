Logo e-noticies.cat
Pintura d’un bisbe amb vestimenta religiosa, bàcul daurat i mitra decorada, amb un fons de paisatge natural.
L'Església Catòlica recorda el 28 d'agost sant Agustí d'Hipona | Camara Apologetica Catolica
SOCIETAT

Santoral d’avui, dijous 28 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui

Aquest dijous, 28 d’agost de 2025, l’Església Catòlica recorda el patró dels enginyers

per

Pilar G. Álvarez

El Santoral de l'Església Catòlica recorda un religiós que destacà per la seva profunda intel·ligència així com per la seva obra filosòfica i teològica que emfasitza la raó i la fe.

Qui va ser Sant Agustí d'Hipona, el sant més important d'aquest dijous 28 d'agost?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui en especial Sant Agustí d'Hipona. Va néixer l'any 354 a l'antiga ciutat nord-africana de Tagaste, aleshores província de l'Imperi Romà.

Fill de Santa Mònica, una dona exemple de pietat i bondat, sempre preocupada pel benestar de la seva família, fins i tot en les circumstàncies més adverses.

Home amb vestimenta religiosa sosté un cor en flames mentre escriu amb una ploma al costat d’un llibre obert

A través dels seus escrits, sant Agustí d'Hipona va explicar com la fe cristiana es relacionava amb la visió del món, la creació i l'ésser humà | Camara Opus Dei

Sant Agustí començà com a catecumen a Milà, on es convertí al cristianisme. Admirat per les celebracions litúrgiques del bisbe Ambròs, aquest li mostrà les epístoles de Pau de Tars. Uns escrits que foren claus en la seva decisió de convertir-se al cristianisme, deixant enrere el maniqueisme.

La notícia omplí d'alegria la seva mare, que li cercà un matrimoni d'acord amb el seu estatus social. Sant Agustí d'Hipona, però, decidí portar la vida d'un asceta.

El sant va morir a Hipona l'any 430 mentre la ciutat era assetjada pels vàndals.

Sant Agustí és considerat el Doctor de la Gràcia, i és, a més, el màxim pensador del cristianisme del primer mil·lenni. Autor prolífic, dedicà gran part de la seva vida a escriure sobre filosofia i teologia. Les seves obres més destacades són Confessions i La ciutat de Déu

Agustí és un nom masculí d'origen llatí que significa 'el venerat'. A Espanya, uns 58.714 homes celebren aquest dia el seu sant gràcies a Sant Agustí d'Hipona.

Sant Alexandre de Constantinoble

Sant Alexandre de Constantinoble fou un bisbe nascut a Orient Mitjà que visqué a la segona meitat del segle IV. És recordat principalment per la seva oposició a l'heretgia arriana i les seves controvèrsies amb Arri i els seus seguidors a l'Església de Constantinoble. Va ser una figura clau en la defensa de l'ortodòxia cristiana en el període post-nicè, especialment després de la fundació de Constantinoble.

Icona religiosa d’un home amb barba llarga i túnica sobre fons daurat

Sant Alexandre de Constantinoble | Camara Vidas Santas

Beat Fra Juníper Serra

El beat Fra Juníper Serra fou un missioner franciscà originari de Mallorca, que visqué al segle XVIII. Fundà una xarxa de missions a l'Alta Califòrnia que afavorí la colonització espanyola de la regió. Es convertí en una figura central per a l'establiment de diverses ciutats i el sistema de missions californianes.

Retrat d’un frare amb hàbit marró i cap parcialment calba sobre un fons fosc

Fra Juníper Serra | Camara El Mundo

Altres sants: el santoral complet del dijous 28 d'agost

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:

  • Sant Julià de Brivet
  • Sant Moisès Etíop
  • Sant Vicini de Sarsina
  • Sant Vivià de Saintes
