Preu de la llum avui, diumenge 24 d’agost, per hores: Quan és més cara i més barata
Descobreix el preu de la llum al llarg d’aquest diumenge, 24 d’agost de 2025, i aprofita les franges més barates
El preu mitjà de la llum per a aquest diumenge, 24 d’agost de 2025, és de 62,28 euros per megawatt hora (MWh). Si ho comparem amb el preu mitjà de dissabte, parlem d’una lleugera baixada d’1,12 euros. Recordem que, en la jornada del 23 d’agost, el MWh tenia un cost mitjà de 63,40 euros.
Tot i que la baixada és molt poc significativa, hi ha detalls positius en les dades de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). És cert que, en la franja més cara del dia, el preu del MWh serà superior als 110 euros. Però és que, en el tram més barat, la llum tindrà un cost de -0,6, quelcom molt positiu per als consumidors.
Preu de la llum avui, diumenge 24 d’agost de 2025, hora a hora
Al llarg de la matinada la llum experimentarà pocs canvis, caracteritzant-se per preus força alts. Posteriorment, durant una àmplia franja central, les tarifes baixaran amb força, fins a nivells molt assequibles. Serà aquesta la franja que hauran d’aprofitar els consumidors, abans d’una nova pujada de preus a la nit.
Així, de 12:00 a 13:00 i de 13:00 a 14:00 el MWh costarà -0,6 euros, sent les franges horàries més econòmiques de la jornada. Entre les 14:00 i les 15:00 el cost total del MWh serà de tan sols -0,5 euros. Mentre que de 15:00 a 16:00, el MWh costarà -0,1 euros.
- 12:00 - 13:00: -0,6 €/MWh.
- 13:00 - 14:00: -0,6 €/MWh.
- 14:00 - 15:00: -0,5 €/MWh.
- 15:00 - 16:00: -0,1 €/MWh.
I quan serà més cara la llum diumenge?
Entre les 00:00 i les 08:00 el preu del MWh oscil·larà entre els 93 i els 106 euros, sent una matinada força cara. De 08:00 a 09:00 el MWh passarà a tenir un preu de 75 euros. Això sí, de 09:00 a 10:00 el cost del MWh ja baixarà, fins a situar-se als 25 euros.
- 20:00 - 21:00: 114,99 €/MWh.
- 21:00 - 22:00: 114,32 €/MWh.
- 22:00 - 23:00: 111,92 €/MWh.
- 23:00 - 00:00: 105,77 €/MWh.
A la nit, de 20:00 a 21:00 el preu del MWh serà de 114,99 euros, sent així la franja més cara del dia. De 21:00 a 22:00 baixarà una mica: 114,32 euros per MWh. Finalment, de 22:00 a 23:00 el MWh baixarà una mica més de preu, situant-se als 111,92 euros.
