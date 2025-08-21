Santoral de hoy, viernes 22 de agosto de 2025: ¿Qué Santo se celebra hoy?

Este viernes, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda una advocación de la Virgen María que la reconoce como reina del cielo y la tierra.

¿Quién Santa María Reina, la festividad más importante del viernes, 22 de agosto?

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda a Santa María Reina que significa que la madre de Jesús es la reina de todo lo creado. Una fecha instituida en 1954 por el papa Pío XII para venerar a María como Reina igual que se hace con su hijo, Cristo Rey, al final del año litúrgico.

María fue elevada sobre la gloria de todos los santos y coronada de estrellas por su hijo. A ella le pertenece la corona del cielo y de la tierra. Nadie es comparable con ella ni en virtud ni en méritos.

La Virgen es reina del cielo y de la tierra, gloriosa y digna reina del Universo, a quien se puede invocar día y noche. Posee el dulce nombre de madre, y también el de reina, como la saludan en el cielo con alegría los ángeles y todos los santos. La Iglesia la proclama señora y reina de los ángeles y los santos, de patriarcas y profetas, de los apóstoles y de mártires, de los confesores y de las vírgenes.

Los católicos celebran esta realeza poque Jesús, hijo de María, es considerado Rey del Universo, como se refleja en la Biblia.

María es un nombre de origen hebreo que significa 'la elegida por Dios'. Actualmente, unas 559.542 mujeres en España celebran este día su santo gracias a la madre de Jesús.

San Felipe Benicio

San Felipe Benicio fue un religioso nacido en Florencia, Italia, en el siglo XIII nombrado prior general de la Orden de los Servitas. Destacó por su labor de reforma en la orden y por su influencia en la vida religiosa. Es conocido por su defensa de la fe, su humildad y por su dedicación a la Virgen María.

San Sinforiano

San Sinforiano fue un mártir nacido en Autun, Francia, en el siglo II y es conocido por su valentía y por defender su fe ante la persecución romana. Fue martirizado bajo el reinado de Marco Aurelio, por negarse a adorar a dioses paganos y en su historia destaca su gran firmeza en la fe, incluso ante la muerte.

Otros Santos: el Santoral completo del viernes 22 de agosto

El Santoral de la Iglesia Católica recuerda también la celebración de estos otros santos y beatos: