Santoral d’avui, dijous 14 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dijous, 14 d'agost de 2025, l'Església Catòlica recorda un frare franciscà patró dels presos polítics
El Santoral de l'Església Catòlica recorda un predicador, confessor, teòleg, editor i escriptor d'origen polonès.
Qui va ser Sant Maximilià María Kolbe, el sant més important d'aquest dijous 14 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui especialment Sant Maximilià María Kolbe, que va néixer amb el nom de Raimundo a Polònia l'any 1894. Va ingressar a l'Orde Franciscana Conventual el 1910 després de tenir una visió de la Verge María, prenent el nom de Maximilià.
Va estudiar filosofia i teologia a Roma, on es va graduar i va ser ordenat sacerdot l'any 1918. Va fundar la Milícia de la Immaculada, una organització dedicada a la Verge María, a més de la revista Caballero de la Inmaculada. Va viatjar al Japó com a missioner el 1930 i va fundar una nova Ciutat de la Immaculada i una revista en japonès.
En tornar a Polònia va ser arrestat i enviat a camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial. Llavors es va oferir a morir en lloc d'un altre presoner, Francisco Gajowniczek, un pare de família. Va ser assassinat per injecció letal el 1941 i canonitzat com a "màrtir de la caritat" el 1982.
El seu acte de sacrifici és un exemple d'amor i entrega, i la seva obra apostòlica continua inspirant molts.
Maximilià és un nom d'origen llatí que significa "el més gran" o "el més excel·lent". Aquest dia uns 4.126 homes i 326 dones podrien celebrar el seu sant en honor a Sant Maximilià de Kolbe.
Sant Arnulf de Soissons
Sant Arnulf de Soissons va ser un monjo benedictí, sacerdot i bisbe de Soissons nascut a Flandes al segle XI. Abans d'entrar a la vida religiosa va ser soldat i després es va fer monjo benedictí i posteriorment sacerdot. Va fundar l'abadia de Sant Pere d'Oudenburg, on va promoure l'elaboració i el consum de cervesa, convertint-se en el patró dels cervesers.
Beata Isabel Renzi
La beata Isabel Renzi va ser una religiosa italiana que va viure al segle XIX. De profunda vocació religiosa, va dedicar la seva vida a l'educació de les nenes pobres. És a més la fundadora de les Pies Mestres de la Verge Dolorosa, fet que la converteix en un exemple de servei i amor a Déu.
Altres sants: el santoral complet del dijous 14 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Tarcisi
- Sant Eusebi de Roma
- Sant Facanano de Ross
- Beat Sante d'Urbino Brancoisini
