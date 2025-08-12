Santoral d’avui, dimecres 13 d’agost de 2025: Quin sant se celebra avui
Aquest dimecres, 13 d’agost de 2025, el santoral de l’Església Catòlica recorda un guerrer romà que va combatre els ideals de la filosofia
Aquest dimecres, el Santoral de l'Església Catòlica recorda el patró dels cavalls i les causes difícils.
Qui va ser Sant Hipòlit, el sant més important del dimecres, 13 d'agost?
El Santoral de l'Església Catòlica recorda avui Sant Hipòlit, de qui no es coneixen la data ni el lloc del seu naixement exactes. Tot i que tot apunta que podria ser al segle II, el que sí que se sap és el seu origen oriental, ja que la llengua de les seves escriptures era el grec. Va ser l'últim autor cristià de Roma que va utilitzar aquesta llengua.
Home molt culte, tenia grans coneixements de filosofia i misteris grecs i era molt respectat entre els cristians per la seva intel·ligència.
Va combatre els ideals de la filosofia deixant clar que la fe estava per sobre de qualsevol raó. Una de les versions que hi ha sobre la seva vida correspon al primer antipapa de la història, però va morir reconciliat amb l'Església com a màrtir, per la qual cosa és honorat com a sant.
Expliquen que Sant Hipòlit va ser deixeble de Sant Ireneu. Qualificat per Sant Jeroni com un “home molt sant i eloqüent”, Sant Hipòlit va estar encarregat de custodiar com a carcerer un grup de cristians, entre els quals hi havia Sant Llorenç.
El sant va professar la seva fe i devoció a Déu, a la Verge María i a l'Església. La influència de Sant Hipòlit es va fer sentir sobretot en els seus treballs sobre cronologia i dret canònic.
Hipòlit és un nom masculí d'origen grec, el significat del qual és 'el que deslliga els cavalls', que equival a 'guerrer'. A Espanya, aquest dia, uns 3.158 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a Sant Hipòlit.
Sant Casiano d'Imola
Sant Casiano d'Imola va ser un màrtir italià que va viure al segle II. Professor de gramàtica i devot cristià, va ser condemnat a morir de manera cruel i tortuosa pel fet de seguir Jesús.
Beat Jacobo Gapp
El beat Jacobo Gapp va ser un sacerdot catòlic austríac, membre de la Companyia de María, que va viure a la primera meitat del segle XX. Defensor de la dignitat humana, va ser condemnat a mort per defensar la fe catòlica i per criticar les doctrines del nazisme.
Altres sants: el Santoral complet del dimecres 13 d'agost
El Santoral de l'Església Catòlica recorda també aquest dia la celebració d'aquests altres sants i beats:
- Sant Antíoc de Lió
- Santa Gertrudis d'Altenberg
- Sant Ponciano papa
- Santa Radegunda de Poitiers
