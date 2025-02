Santoral d'avui, diumenge 9 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest diumenge, el Santoral de l'Església Catòlica recorda en especial una màrtir cristiana que va viure a Alexandria al segle III.

Qui va ser la Santa Apolònia, la festivitat més important del diumenge, 9 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda aquest diumenge a Santa Apolònia que va néixer a Alexandria, actual ciutat pertanyent a Egipte, al segle III. Sent molt jove va renunciar al matrimoni per dedicar la seva vida a aprendre i seguir els postulats de Jesús.

La seva vocació la va conduir a dedicar-se completament a nombroses obres de caritat i a centrar-se en l'oració fins que va resultar segrestada. Llavors van intentar obligar-la a blasfemar contra el Senyor mitjançant diferents tortures.

En comprovar els seus botxins que no pensava trair els seus principis, la van intentar llençar a la força a una foguera. Santa Apolònia va guanyar temps per reflexionar i va prendre la decisió de ser ella la que pel seu propi peu entrés a les flames.

Llavors els cristians d'Alexandria van recollir les cendres de la santa i les seves dents, que havia perdut després que li llancessin una pedra. Per aquesta raó Santa Apolònia d'Alexandria és considerada la patrona dels mals relacionats amb les dents.

Apolonia és un nom femení d'origen que significa 'destruir'. A Espanya, al llarg del dia del 9 de febrer, unes 2.090 dones anomenades Apolonia podrien celebrar el seu sant

San Eulogio de Córdoba

San Eulogio de Córdoba va ser un religiós espanyol que va viure al segle IX. Principal escriptor de l'Església mossàrab, es va convertir en consol i alè per a aquells que eren perseguits per la seva fe enmig d'una complicada situació per a la comunitat cristiana espanyola. Va patir el martiri l'any 859, quan havia estat preconitzat arquebisbe de Toledo.

San Miguel Febres Cordero

San Miguel Febres Cordero va ser un religiós espanyol nascut a l'Equador que va viure al segle XIX. Va formar part dels Germans de les Escoles Cristianes i durant 40 anys es va dedicar a l'educació a la ciutat de Cuenca, a l'Equador. Traslladat després a Espanya, es va distingir per la perfecta observança de la disciplina de la vida religiosa.

Altres Sants: el Santoral complet del diumenge 9 de febrer

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: