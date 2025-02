Santoral d'avui, dissabte 8 de febrer de 2025: Quin Sant se celebra avui?

Aquest dissabte, 8 de febrer, el Santoral de l'Església Catòlica recorda un religiós venecià del segle XVI, que va fundar l'Orde religiós dels Clèrigs Regulars de Somasca.

Qui va ser Sant Jeroni Emiliani, el Sant més important del dissabte, 8 de febrer?

El Santoral de l'Església Catòlica recorda a Sant Jeroni Emiliani que va néixer a Venècia el 1486. El seu pare va morir quan ell era molt petit, sent educat en la fe cristiana gràcies a la seva mare.

Malgrat la seva formació religiosa, el Sant es va dedicar a la carrera militar. Es va convertir en un soldat més que salvaguardava el benestar de la Sereníssima República de Venècia. Poc després va ser enviat a custodiar el Castelnuovo di Quero, punt clau del sistema de defensa del municipi de Quero.

A la torre del castell sant Jeroni va impulsar la construcció d'un oratori. En tornar a la seva localitat natal, Emiliani va repartir tot el seu patrimoni entre aquells que no tenien recursos.

Juntament amb diversos companys, va fundar l'Orde dels Clèrigs Regulars de Somasca per a la cura dels orfes, la instrucció de la joventut i la direcció de seminaris menors. Sant Jeroni Emiliani es va dedicar a ensenyar el catecisme a base de preguntes i respostes.

Els camperols dels voltants de Somasca, per als quals va treballar incansablement, defensaven que el sant comptava amb el do de curar els malalts. Sant Jeroni, a més, compartia amb els pagesos les tasques del camp i aprofitava l'ocasió per parlar-los de Déu.

El 1537 Sant Jeroni Emiliani va contreure una malaltia que va acabar amb la seva vida.

Jeroni és un nom masculí d'origen grec que significa "nom sagrat". Aquest dia, a Espanya, 12.466 homes podrien celebrar el seu sant gràcies a sant Jeroni Emiliani.

Santa Josefina Bakhita

Santa Josefina Bakhita va ser una religiosa sudanesa que va viure al segle XVII. Sent una nena, va ser raptada i venuda en diversos mercats africans d'esclaus, patint dura captivitat. En obtenir la llibertat, va abraçar la fe cristiana i va ingressar a l'Institut de Filles de la Caritat.

Beat Joan Felip Jeningen

El beat Joan Felip Jeningen va ser un sacerdot alemany que va viure al segle XVII que va pertànyer a la de la Companyia de Jesús. Tot i que el seu desig era partir per a les Missions motivat per l'exemple de Sant Francesc Xavier, finalment va dur a terme el seu ministeri en zones rurals de la seva regió.

Altres Sants: el Santoral complet del dissabte, 8 de febrer de 2025

El Santoral de l'Església Catòlica recorda també la celebració d'aquests altres sants i beats: